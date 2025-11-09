Preso homem que causou prejuízo e confusão no drive thru do McDonald’s, em Goiânia

Ele, que estava visivelmente alterado, precisou ser contido com reforço de efetivo da Polícia Militar

Natália Sezil - 09 de novembro de 2025

Homem danificou carro que esperava no drive thru e depois precisou ser socorrido pelos bombeiros. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 35 anos, acabou preso após causar prejuízo e confusão no drive thru do McDonald’s, e ainda ameaçar policiais, em Goiânia.

O caso aconteceu na manhã deste domingo (09). A Polícia Militar (PM) foi acionada depois que um cliente do estabelecimento, de 38 anos, teve o carro danificado enquanto esperava pelo lanche.

Ele relatou às autoridades que estava no drive thru do restaurante, no Setor Nova Suíça, junto com a esposa e as filhas.

De dentro do veículo, modelo Toyota Hilux SW4, a família foi surpreendida com um homem embriagado, que teria começado a golpear o automóvel com uma garrafa de bebida alcoólica, enquanto proferia ameaças de morte.

Segundo os funcionários, o suspeito já estava causando confusão no local desde o início da manhã.

Já no McDonald’s, a equipe da PM solicitou que ele se acalmasse e largasse a garrafa. A resposta, no entanto, veio em palavras de baixo calão e agressões.

Depois de chamar os policiais de “filhos da p*”, o homem – que seria morador da vizinhança – teria entrado na própria casa e começado a quebrar móveis.

Ele teria sido chamado para fora, continuado ameaçando a equipe, voltado para a residência e pulado o muro dos fundos. Alguns minutos depois, teria voltado ao local com um caco de vidro na mão, se ferindo.

Devido à lesão, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro. O suspeito precisou ser contido pelos policiais, sendo levado algemado até o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

Depois, ele foi conduzido à Central de Flagrantes. Foi preso sob as acusações de ameaça, dano, resistência, desobediência e desacato.

