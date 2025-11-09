Preso homem que causou prejuízo e confusão no drive thru do McDonald’s, em Goiânia
Ele, que estava visivelmente alterado, precisou ser contido com reforço de efetivo da Polícia Militar
Um homem, de 35 anos, acabou preso após causar prejuízo e confusão no drive thru do McDonald’s, e ainda ameaçar policiais, em Goiânia.
O caso aconteceu na manhã deste domingo (09). A Polícia Militar (PM) foi acionada depois que um cliente do estabelecimento, de 38 anos, teve o carro danificado enquanto esperava pelo lanche.
Ele relatou às autoridades que estava no drive thru do restaurante, no Setor Nova Suíça, junto com a esposa e as filhas.
De dentro do veículo, modelo Toyota Hilux SW4, a família foi surpreendida com um homem embriagado, que teria começado a golpear o automóvel com uma garrafa de bebida alcoólica, enquanto proferia ameaças de morte.
Segundo os funcionários, o suspeito já estava causando confusão no local desde o início da manhã.
Já no McDonald’s, a equipe da PM solicitou que ele se acalmasse e largasse a garrafa. A resposta, no entanto, veio em palavras de baixo calão e agressões.
Depois de chamar os policiais de “filhos da p*”, o homem – que seria morador da vizinhança – teria entrado na própria casa e começado a quebrar móveis.
Ele teria sido chamado para fora, continuado ameaçando a equipe, voltado para a residência e pulado o muro dos fundos. Alguns minutos depois, teria voltado ao local com um caco de vidro na mão, se ferindo.
Devido à lesão, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro. O suspeito precisou ser contido pelos policiais, sendo levado algemado até o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).
Depois, ele foi conduzido à Central de Flagrantes. Foi preso sob as acusações de ameaça, dano, resistência, desobediência e desacato.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!