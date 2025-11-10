Servidora aposentada do TJGO morre após ser atacada na Argentina e família luta para trazer corpo ao Brasil

Maria Vilma Cascalho visitava a filha quando foi agredida na rua

Natália Sezil - 10 de novembro de 2025

Maria Vilma Cascalho era servidora aposentada do TJGO. (Foto: Arquivo pessoal/Paula Lima)

Servidora aposentada do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), Maria Vilma Cascalho, de 69 anos, morreu após ser atacada na Argentina. Agora, a família enfrenta dificuldades para fazer o traslado do corpo até Goiânia.

Segundo os familiares, a vítima visitava a filha em Buenos Aires, onde a jovem cursa o último ano de Medicina. Maria Vilma teria saído para pegar o dinheiro do aluguel, na última quarta-feira (05), quando foi atacada por um homem.

Ela teria caído e batido a cabeça, sofrendo um traumatismo craniano. A idosa chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito teria sido preso depois de atacar outra pessoa.

Ao O Popular, a família relatou que, mesmo dias depois do ataque, ainda não conseguiu acesso ao boletim de ocorrência. A justificativa das autoridades argentinas seria de que, por se tratar de um caso de homicídio, o corpo pode precisar passar por mais exames periciais.

Com isso, acaba não sendo liberado para a família, que não consegue realizar o translado para passar pelo velório adequado. Filha da servidora aposentada, Carolina Bizinoto usou as redes sociais para fazer um apelo.

“Todo o processo tem se mostrado extremamente burocrático e caro. Por esse motivo, viemos pedir a ajuda de cada um de vocês, que possa se juntar a nós com qualquer quantia em dinheiro, para que possamos encerrar este ciclo tão doloroso com uma despedida digna”.

Carolina também reforça: “precisamos do apoio do consulado, das autoridades, da imprensa e do Ministério das Relações Exteriores, para conseguirmos liberar o corpo”.

Segundo o Gabinete de Assuntos Internacionais de Goiás, o Consulado Brasileiro em Buenos Aires presta atendimento à família conforme o protocolo. Por isso, “só pode atuar a partir de finalizados os procedimentos da legislação argentina”.

Quem se interessar em ajudar a família a custear o translado pode fazer doações pela chave PIX de Carolina Bizinoto, filha de Maria Vilma: 032.156.621-16.

