Nova tendência está mudando o jeito de construir piscinas e promete dominar os próximos anos
Inovação que transforma a água em um piso invisível
Imagine ter uma piscina em casa e, ao mesmo tempo, poder “sumir” com ela quando não estiver nadando — é exatamente isso que uma tendência em pleno crescimento vem prometendo: decks retráteis motorizados que se recolhem e revelam a água, como se a piscina estivesse escondida sob o chão.
Esse tipo de solução, cada vez mais falado nas redes sociais, tem chamado atenção tanto pela estética quanto pela funcionalidade.
No Brasil, empresas como a Ville DC já oferecem esse tipo de sistema.
O Deck Ville Invisible, por exemplo, esconde a piscina sob uma plataforma de madeira que suporta até 120 kg/m² e se recolhe por controle remoto, ficando “dobrado” na vertical numa das extremidades.
Design que desaparece e segurança
Mais do que charme, a cobertura retrátil motorizada entrega um ganho real de espaço e segurança. Com o deck fechado, você pode caminhar, dispor móveis sobre a piscina e até proteger crianças e pets de acidentes — é quase como um piso convencional.
Segundo a própria fabricante Ville DC, esse sistema evita acidentes e ainda reduz a sujeira na água.
Além disso, há opções de coberturas retráteis automatizadas com mecanismo sofisticado, que oferecem controle remoto e materiais duráveis e elegantes, como o policarbonato ou estruturas metálicas reforçadas.
No mercado de cobertura de piscinas, o crescimento é claro: segundo a Accio, a demanda por coberturas retráteis está relacionada à busca por eficiência energética, economia de água (redução da evaporação) e menos manutenção.
Ao fechar a piscina com o deck retrátil, além de proteger a água contra folhas e poeira, você reduz a necessidade de limpeza frequente. Também há ganhos de segurança, algo cada vez mais valorizado por famílias com crianças ou animais.
O mercado global de piscinas tem previsão de crescimento de cerca de 8,8% ao ano nos próximos anos, segundo um relatório da Lucintel.
Além disso, o segmento de piscinas “semi-inground” (parcialmente enterradas) vem ganhando espaço. Essas piscinas são instaladas parcialmente no solo, com estética mais discreta e custo intermediário entre piscinas acima do solo e as totalmente enterradas.
Essa combinação — piscina semi-enterrada + deck retrátil — cria um novo tipo de projeto residencial, convidando a arquitetura a repensar o uso do quintal e privilegiando espaços versáteis.
A consciência por soluções mais seguras, elegantes e sustentáveis tem motivado consumidores a adotarem essa tendência com mais entusiasmo.
Desafios e cuidados antes de investir
Embora esse tipo de piscina retrátil ou com deck invisível traga muitos benefícios, há pontos que merecem atenção:
- Custo: estruturas motorizadas e automatizadas ainda têm investimento elevado.
- Instalação especializada: requer empresas especializadas para garantir que o sistema funcione com segurança e durabilidade.
- Manutenção técnica: o mecanismo exige manutenção regular para evitar falhas no sistema de elevação ou recolhimento.
- Normas e segurança: dependendo da região, pode haver exigências legais quanto à carga do deck, portas de acesso ou certificações de segurança para coberturas de piscina.
Se há algum tempo a piscina era um luxo óbvio — algo que dominava todo o quintal —, agora ela se reinventa para caber em cenários mais sofisticados e inteligentes. A tendência das piscinas “invisíveis” retráteis reflete uma nova era no lazer residencial, onde a tecnologia, a estética e a segurança caminham lado a lado.
E você, já pensou em aderir a essa inovação para transformar seu quintal?
