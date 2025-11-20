Gusttavo Lima e Leonardo são atrações confirmadas no Caldas Country 2025
A 18ª edição do Caldas Country, que ocorre nesta sexta-feira (21) e sábado (22), contará com nomes de peso no cenário da música sertaneja.
Uma das atrações confirmadas é o cantor Gusttavo Lima, que já havia prometido retornar ao festival neste ano.
Além do Embaixador, o evento terá shows de Nattan, Leonardo, Maiara e Maraisa, Luan Santana, Lorena Cristine, Murilo Huff e Natanzinho Lima.
Os ingressos podem ser adquiridos online, por meio do site Total Acesso. Os pacotes individuais para os dois dias de evento variam entre R$ 1.379 e R$ 2.099.
Também é possível comprar ingressos para cada dia do Caldas Country separadamente. Os valores são de R$ 1.099 (Camarote Brahma) e R$ 729 (Camarote Open Super Bull Ballantine’s).
