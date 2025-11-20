Gusttavo Lima e Leonardo são atrações confirmadas no Caldas Country 2025

Ingressos ainda estão à venda e podem ser obtidos de forma online

Gabriella Pinheiro - 20 de novembro de 2025

Gusttavo Lima. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A 18ª edição do Caldas Country, que ocorre nesta sexta-feira (21) e sábado (22), contará com nomes de peso no cenário da música sertaneja.

Uma das atrações confirmadas é o cantor Gusttavo Lima, que já havia prometido retornar ao festival neste ano.

Além do Embaixador, o evento terá shows de Nattan, Leonardo, Maiara e Maraisa, Luan Santana, Lorena Cristine, Murilo Huff e Natanzinho Lima.

Os ingressos podem ser adquiridos online, por meio do site Total Acesso. Os pacotes individuais para os dois dias de evento variam entre R$ 1.379 e R$ 2.099.

Também é possível comprar ingressos para cada dia do Caldas Country separadamente. Os valores são de R$ 1.099 (Camarote Brahma) e R$ 729 (Camarote Open Super Bull Ballantine’s).

