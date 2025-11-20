Márcio Corrêa anuncia liberação da faixa de ônibus no final da Avenida Brasil Norte para todos os motoristas

Segundo o prefeito, liberação é provisória enquanto a Administração Municipal estuda alternativas para reduzir os gargalos que se formam no trecho

Isabella Valverde - 20 de novembro de 2025

Márcio Corrêa afirmou que medida busca reduzir o congestionamento recorrente no trecho. (Foto: Captura de Tela/Instagram)

A faixa de ônibus localizada no final da Avenida Brasil Norte, a partir do último ponto de ônibus, chegando no trevo do Recanto do Sol, está liberada para todos os motoristas a partir desta quinta-feira (20), conforme anunciou o prefeito Márcio Corrêa (PL).

Segundo Márcio, a medida busca reduzir o congestionamento recorrente no trecho. O radar que operava no local, responsável por registrar multas e gerar diversas reclamações, também será removido.

O Portal 6 adiantou em outubro que a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) avaliava a possibilidade de liberar o uso da faixa exclusiva.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito classificou a estrutura como um “elefante branco” herdado de gestões anteriores.

Na avaliação dele, o corredor foi mal executado e não cumpre a função de melhorar o trânsito na região.

“Mas duas observações importantes: está mantida a exclusividade no local do ponto de ônibus, em nome da segurança dos usuários, e essa medida é provisória, enquanto a gente não abre mais duas faixas na avenida”, ressaltou.

