Metro quadrado em Goiânia pode passar dos R$ 11 mil; confira os 10 bairros mais caros

Média da capital goiana está abaixo do valor registrado no cenário nacional

Natália Sezil - 22 de novembro de 2025

Vista aérea de prédios em Goiânia. (Foto: Canva)

O metro quadrado em Goiânia continua crescendo – e pode passar dos R$ 11 mil, no bairro mais caro da capital. A informação é do Índice FipeZAP e corresponde ao mês de outubro.

O levantamento avalia preços de imóveis residenciais e comerciais por meio das variações indicadas pela tabela Fipe. Para isso, analisa informações de anúncios de imóveis que estão para locação ou à venda.

A amostra de outubro incluiu 32.270 anúncios, e indicou que a variação para o mês foi de 0,80%. A variação acumulada desde janeiro corresponde a 1,64%, e, nos últimos 12 meses, chega a 1,93%.

Os resultados mostraram que o preço médio para comprar o equivalente a um metro quadrado na capital goiana é de R$ 8.067. Os bairros mais caros são consistentes: se mantêm há meses no topo do ranking.

Quem mais se destaca é o Setor Marista, onde o valor chega a R$ 11.120, com aumento de 4,8% nos últimos 12 meses.

Em seguida, figura o Setor Sul. São R$ 10.499, com a maior variação do levantamento na capital: 23,4%.

Em terceiro lugar, fica o Setor Bueno, onde o metro quadrado custa R$ 9.596. Ele é seguido de perto pelo Jardim Goiás, onde o preço é de R$ 9.524.

A diferença entre os bairros começa a ficar maior a partir da quinta posição, onde está o Setor Oeste – com valor de R$ 8.152. Em seguida, aparece o Jardim América, com R$ 8.009.

Pedro Ludovico, Bela Vista e Jardins das Esmeraldas empatam em sétimo lugar, com o metro quadrado custando R$ 7.774.

No Nova Suíça, vale R$ 6.526. No Setor Sudoeste, é R$ 6.064. E no Setor Central, que fecha os destaques do ranking, custa R$ 5.224.

No cenário geral, Goiânia apresenta uma média abaixo da nacional (R$ 8.067 contra R$ 9.529). Tanto a variação em 2025 quando a variação anual na capital goiana (1,64% e 1,93%) também estão abaixo da cena no Brasil (5,61% e 6,83%).

