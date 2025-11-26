Programação de Natal para a Praça Bom Jesus terá pista de patinação no gelo em meio às atrações

Decoração festiva já começou a ser montada no local, dando início aos preparativos para a celebração

Natália Sezil - 26 de novembro de 2025

Estruturas já começaram a ser montadas para comemorar o Natal na Praça Bom Jesus. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Em meio à programação especial organizada para comemorar o Natal na Praça Bom Jesus, em Anápolis, uma atração chamou a atenção do público: uma pista de patinação no gelo.

O atrativo foi anunciado pela primeira-dama e secretária de Assistência e Políticas Sociais, Carla Corrêa, na última segunda-feira (24).

Junto ao prefeito Márcio Corrêa (PL), ela deu detalhes sobre o “Natalino”, apelido dado pelo gestor municipal ao Natal do Anapolino.

Além da pista de patinação no gelo, a programação deve incluir neve artificial, apresentação de vários espetáculos, brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce.

A Prefeitura de Anápolis divulgou imagens da montagem das primeiras decorações festivas. A foto mostra uma banca azul, tradicional na Praça Bom Jesus, sendo transportada de local enquanto um caminhão comporta as estruturas douradas já características dessa época.

A inauguração está prevista para a próxima segunda-feira (01º). Segundo Márcio, os custos serão 100% da iniciativa privada – empresas, comércio e indústria.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!