Procon Anápolis atenderá consumidores para evitar golpes na Black Friday; veja detalhes

Veículo ficará posicionado na Praça Americano do Brasil, próximo a diversos comércios e camelôs

Davi Galvão - 27 de novembro de 2025

Van do Procon ficará estacionado na Praça Americano do Brasil (Foto: Bruno Velasco/ Secom)

Black Friday é época de descontos, mas também de ficar atento e vigilante, já que muitos lojistas aproveitam-se da época para tentar levar uma vantagem indevida. Este ano, porém, Anápolis contará com um apoio especial do Procon, que já traçou uma estratégia para coibir esse tipo de prática.

Ao longo desta semana, o órgão de defesa ao consumidor montou e seguirá atuando em uma força-tarefa voltada à orientação de consumidores.

A mobilização segue até sexta-feira (28), com atendimento diário das 09h às 16h, na Praça Americano do Brasil, onde equipes oferecem suporte direto a quem busca informações sobre compras e promoções.

Assim, uma van do Procon ficará estacionada no local, justamente pela grande quantidade de lojas e camelôs no entorno, para que qualquer consumidor que identifique indícios de ofertas enganosas ou condutas abusivas procure o espaço e formalize a denúncia.

Nesta quinta-feira (27), o órgão também inicia uma operação de fiscalização em estabelecimentos comerciais da cidade.

O objetivo é checar reclamações recebidas e verificar se as lojas estão cumprindo as normas de defesa do consumidor durante o período de liquidações.

