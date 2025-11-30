Influenciador de Anápolis comove ao presentear irmãos com carros: “honrar os meus”

Vídeo mostra quando os dois jovens e a mãe se emocionam diante dos veículos

Natália Sezil - 30 de novembro de 2025

Influenciador Tell Fernandes surpreendeu os irmãos ao presenteá-los com dois carros. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Influenciador e DJ de Anápolis, Natanael Fernandes, de 28 anos, comoveu tanto seguidores quanto a própria família ao surpreender os dois irmãos presenteando-os com carros.

Ele compartilhou a conquista na última sexta-feira (28), por meio do perfil nas redes sociais – onde já havia feito diversas postagens, em ocasiões anteriores, valorizando os familiares.

O jovem, conhecido como Tell, acumula 167 mil seguidores no Instagram e é proprietário de um restaurante e uma loja de suplementos em Anápolis.

Ao G1, ele detalhou como foi organizar a surpresa. Contando com a ajuda de amigos, ele avisou à mãe e aos irmãos que os levaria para almoçar.

No entanto, os três foram vendados e levados até onde estavam os carros, dois Hyundai HB20. Os presenteados foram Wallas Fernandes, de 32 anos, e Wellington Fernandes, de 27.

Tell descreve o que fez como a realização de um sonho pessoal. “Eu vim de uma família humilde e sempre carreguei comigo a promessa de que, quando Deus me honrasse, eu honraria os meus também”, diz.

O jovem leva o momento emocionante como sinônimo de vitória familiar, superação e fé. Ressaltou: “Não foi sobre luxo ou ostentação, foi sobre gratidão, sobre olhar pra trás e lembrar de onde eu vim, das dificuldades que enfrentamos juntos, e de como cada passo que dei foi pensando neles”.

O influenciador explica que a ideia surgiu há alguns meses, e que se organizou financeiramente durante todo esse tempo para alcançar a conquista: “Foi algo pensado com carinho, responsabilidade e planejamento”.

