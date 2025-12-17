Após dez dias internada, adolescente que ficou presa embaixo de carro durante enxurrada volta para casa

Cena de desespero aconteceu durante as fortes chuvas que atingiram Goiânia. Sarah Jamilly precisou ter os cabelos cortados no resgate

Natália Sezil Natália Sezil -
Adolescente Sarah Jamilly ficou presa embaixo de um carro durante a enxurrada.
Sarah Jamilly ficou presa embaixo de um carro durante a enxurrada. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

A adolescente que precisou ter os cabelos cortados para que populares conseguissem tirá-la debaixo de um carro durante uma enxurrada, em Goiânia, voltou para casa depois de dez dias internada.

Sarah Jamilly Silva Costa, de 13 anos, estava no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) desde o dia 06 de dezembro. Ela recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (16).

Até então, o que se sabia do momento do acidente era que a adolescente brincava na chuva com outros dois jovens quando a força da água surpreendeu o grupo e arrastou a vítima.

Leia também

Agora, Sarah deu mais detalhes do ocorrido à TV Anhanguera: “Minha prima tinha caído na água. Quando fui ajudar ela, eu caí. Consegui levantar, mas depois eu caí de novo e não consegui mais levantar. Foi quando a água me levou”, relatou.

O caso aconteceu no Setor Pedro Ludovico, região Sul da capital. Moradores que ouviram os gritos de socorro precisaram se juntar para levantar o carro que cobria a adolescente, possibilitando retirá-la dali.

Um policial militar que mora na mesma rua auxiliou no resgate e na realização de massagem cardíaca, antes que a vítima fosse transferida pelo Corpo de Bombeiros.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias