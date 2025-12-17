Após dez dias internada, adolescente que ficou presa embaixo de carro durante enxurrada volta para casa

Cena de desespero aconteceu durante as fortes chuvas que atingiram Goiânia. Sarah Jamilly precisou ter os cabelos cortados no resgate

Natália Sezil - 17 de dezembro de 2025

Sarah Jamilly ficou presa embaixo de um carro durante a enxurrada. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

A adolescente que precisou ter os cabelos cortados para que populares conseguissem tirá-la debaixo de um carro durante uma enxurrada, em Goiânia, voltou para casa depois de dez dias internada.

Sarah Jamilly Silva Costa, de 13 anos, estava no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) desde o dia 06 de dezembro. Ela recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (16).

Até então, o que se sabia do momento do acidente era que a adolescente brincava na chuva com outros dois jovens quando a força da água surpreendeu o grupo e arrastou a vítima.

Agora, Sarah deu mais detalhes do ocorrido à TV Anhanguera: “Minha prima tinha caído na água. Quando fui ajudar ela, eu caí. Consegui levantar, mas depois eu caí de novo e não consegui mais levantar. Foi quando a água me levou”, relatou.

O caso aconteceu no Setor Pedro Ludovico, região Sul da capital. Moradores que ouviram os gritos de socorro precisaram se juntar para levantar o carro que cobria a adolescente, possibilitando retirá-la dali.

Um policial militar que mora na mesma rua auxiliou no resgate e na realização de massagem cardíaca, antes que a vítima fosse transferida pelo Corpo de Bombeiros.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!