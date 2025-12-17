Retrospectiva 2025: Relembre 6 casos de celebridades que marcaram o ano em Goiás

De polêmicas judiciais a sustos de saúde e fenômenos virais, o Portal 6 preparou um resumo dos casos mais marcantes

Samuel Leão Samuel Leão -
Celebridades que marcaram o ano de 2025. (Foto: Reprodução)

O ano de 2025 não foi diferente dos anteriores e trouxe consigo diversos acontecimentos envolvendo figuras públicas que dominaram as manchetes e redes sociais.

De polêmicas judiciais a sustos de saúde e fenômenos virais, o Portal 6 preparou um resumo dos casos mais marcantes que envolveram celebridades e personalidades do cenário goiano.

Virgínia Fonseca e acordo de R$ 5 milhões com o MPGO

Empresa de Virginia Fonseca, WePink firma acordo de R$ 5 milhões com MPGO após denúncias de práticas abusivas

Virginia Fonseca. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A influenciadora Virgínia Fonseca e sua empresa de cosméticos, WePink, fecharam um acordo judicial com o Ministério Público de Goiás (MPGO) para pagar uma indenização de R$ 5 milhões por dano moral coletivo.

A medida foi tomada após uma ação civil pública investigar práticas comerciais abusivas, como atrasos na entrega e falta de reembolso, que geraram mais de 120 mil reclamações.

O valor será destinado ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (FEDC), e a empresa se comprometeu a só realizar vendas com estoque comprovado.

Funcionário de Gusttavo Lima morre atropelado

Gusttavo Lima.

Gusttavo Lima. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um acidente trágico marcou o ano do cantor Gusttavo Lima, quando um de seus funcionários, de 41 anos, morreu atropelado em frente à chácara do artista, em Bela Vista de Goiás, no mês de agosto.

O colaborador pedalava uma bicicleta na GO-020 quando foi atingido por uma caminhonete. O motorista prestou socorro e o teste do bafômetro deu negativo, mas ele e o passageiro foram autuados por homicídio culposo.

Leonardo é internado em Goiânia

Poliana postou nas redes sociais um vídeo do marido, Leonardo. (Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor sertanejo Leonardo causou preocupação ao ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia.

A esposa do artista, Poliana Rocha, informou que o motivo foi um quadro de diarreia que levou à desidratação.

O cantor foi rapidamente atendido e a notícia tranquilizou os fãs, que acompanharam o breve susto de saúde ocorrido no começo de dezembro.

Freira de Goiânia viraliza nas redes sociais

Freira de Goiânia chamou atenção pela beleza. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um fenômeno inesperado tomou conta das redes sociais quando uma freira de Goiânia viralizou no TikTok por sua beleza e semelhança com a personagem Irmã Cecília, da novela Carinha de Anjo.

O vídeo, que alcançou milhões de visualizações em maio, gerou uma onda de comentários e comparações, reforçando a fama da capital goiana por suas belezas.

Zé Felipe aciona a Justiça contra Virgínia

Virgínia e Zé Felipe gravaram um vídeo dando maiores detalhes sobre o término. (Foto: Redes Sociais)

Virgínia e Zé Felipe já não são um casal. (Foto: Reprodução)

O divórcio de Zé Felipe e Virgínia Fonseca ganhou os tribunais com o cantor acionando a Justiça de Goiás para solicitar uma auditoria urgente sobre os bens do casal, em novembro.

Zé Felipe alegou que a ex-esposa estaria com o controle exclusivo de valores e utilizando os recursos de forma desproporcional, citando uma viagem internacional como exemplo. A intenção do cantor seria garantir a partilha integral, e adequada, do patrimônio.

Lauana Prado passa susto em vôo

Lauana Prado, cantora goiana que faz sucesso nacionalmente. (Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Lauana Prado também passou por um susto em terras, ou melhor, nos céus goianos, quando o avião que a transportava precisou realizar um pouso de emergência depois que a porta abriu em pleno ar, logo após a decolagem em Anápolis.

Em declaração publicada nas redes sociais, no mês de agosto, a artista contou o medo que sentiu durante o voo: “Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados, mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior”, disse.

O voo tinha como destino a cidade de Sorocaba, em São Paulo, mas acabou desviando para Goiânia, onde o pouso emergencial foi feito cerca de 20 minutos após a decolagem.

