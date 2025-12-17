Retrospectiva 2025: Relembre 6 casos de celebridades que marcaram o ano em Goiás

Samuel Leão - 17 de dezembro de 2025

Celebridades que marcaram o ano de 2025. (Foto: Reprodução)

O ano de 2025 não foi diferente dos anteriores e trouxe consigo diversos acontecimentos envolvendo figuras públicas que dominaram as manchetes e redes sociais.

De polêmicas judiciais a sustos de saúde e fenômenos virais, o Portal 6 preparou um resumo dos casos mais marcantes que envolveram celebridades e personalidades do cenário goiano.

Virgínia Fonseca e acordo de R$ 5 milhões com o MPGO

A influenciadora Virgínia Fonseca e sua empresa de cosméticos, WePink, fecharam um acordo judicial com o Ministério Público de Goiás (MPGO) para pagar uma indenização de R$ 5 milhões por dano moral coletivo.

A medida foi tomada após uma ação civil pública investigar práticas comerciais abusivas, como atrasos na entrega e falta de reembolso, que geraram mais de 120 mil reclamações.

O valor será destinado ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (FEDC), e a empresa se comprometeu a só realizar vendas com estoque comprovado.

Funcionário de Gusttavo Lima morre atropelado

Um acidente trágico marcou o ano do cantor Gusttavo Lima, quando um de seus funcionários, de 41 anos, morreu atropelado em frente à chácara do artista, em Bela Vista de Goiás, no mês de agosto.

O colaborador pedalava uma bicicleta na GO-020 quando foi atingido por uma caminhonete. O motorista prestou socorro e o teste do bafômetro deu negativo, mas ele e o passageiro foram autuados por homicídio culposo.

Leonardo é internado em Goiânia

O cantor sertanejo Leonardo causou preocupação ao ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia.

A esposa do artista, Poliana Rocha, informou que o motivo foi um quadro de diarreia que levou à desidratação.

O cantor foi rapidamente atendido e a notícia tranquilizou os fãs, que acompanharam o breve susto de saúde ocorrido no começo de dezembro.

Freira de Goiânia viraliza nas redes sociais

Um fenômeno inesperado tomou conta das redes sociais quando uma freira de Goiânia viralizou no TikTok por sua beleza e semelhança com a personagem Irmã Cecília, da novela Carinha de Anjo.

O vídeo, que alcançou milhões de visualizações em maio, gerou uma onda de comentários e comparações, reforçando a fama da capital goiana por suas belezas.

Zé Felipe aciona a Justiça contra Virgínia



O divórcio de Zé Felipe e Virgínia Fonseca ganhou os tribunais com o cantor acionando a Justiça de Goiás para solicitar uma auditoria urgente sobre os bens do casal, em novembro.

Zé Felipe alegou que a ex-esposa estaria com o controle exclusivo de valores e utilizando os recursos de forma desproporcional, citando uma viagem internacional como exemplo. A intenção do cantor seria garantir a partilha integral, e adequada, do patrimônio.

Lauana Prado passa susto em vôo

A cantora Lauana Prado também passou por um susto em terras, ou melhor, nos céus goianos, quando o avião que a transportava precisou realizar um pouso de emergência depois que a porta abriu em pleno ar, logo após a decolagem em Anápolis.

Em declaração publicada nas redes sociais, no mês de agosto, a artista contou o medo que sentiu durante o voo: “Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados, mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior”, disse.

O voo tinha como destino a cidade de Sorocaba, em São Paulo, mas acabou desviando para Goiânia, onde o pouso emergencial foi feito cerca de 20 minutos após a decolagem.

