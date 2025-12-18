Jovem mata cachorro da família, assa a carne e ameaça fazer o mesmo com a mãe e a avó, em Planaltina

Mulheres fugiram para uma Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde relataram o ocorrido

Samuel Leão - 18 de dezembro de 2025

Cachorro foi morto em banheiro da casa. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 26 anos, foi preso em flagrante em Planaltina após matar o cachorro de estimação da família a pauladas e assá-lo em uma churrasqueira, chegando ao ponto de ameaçar fazer o mesmo com a própria mãe e a avó, na quarta-feira (17).

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso começou após um dos filhos da vítima ligar para ela relatando a ação do irmão e contando das ameaças que ele estava proferindo.

Na sequência, as mulheres foram até uma delegacia da cidade, onde relataram o ocorrido, de modo que uma equipe de policiais foi até o local.

Ao chegar na residência, se deparam com cenas fortes, identificando o animal com o tórax abertos e órgãos internos para fora.

Perto dali, havia a churrasqueira improvisada com tijolos, aonde parte da carne do animal era assada. As familiares relataram que o animal já estava na família há cinco anos.

O pedaço de pau utilizado e uma navalha, com a qual ele cortou o cão, foram apreendidos e ele foi preso em flagrante pelos crimes de injúria e ameaça contra mulher. Além disso, também deve ser imputado o crime de maus tratos a animais.

Em depoimento, as mulheres disseram que o jovem era recorrentemente agressivo, proferindo xingamentos e, ameaças, tendo tentado matar uma delas com um pedaço de porcelanato anteriormente.

Medidas protetivas foram solicitadas e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

