Vítima de acidente entre Bela Vista e Piracanjuba era advogada e tinha 33 anos

Talita Moura era especializada em Direito da Família. Pelas redes sociais, compartilhava momentos da profissão e registros de fé

Natália Sezil - 26 de dezembro de 2025

Advogada, Talita Moura tinha 33 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma das vítimas fatais do acidente que aconteceu na GO-147 na manhã desta sexta-feira (26), quando dois carros colidiram frontalmente, foi identificada como a advogada Talita Moura, de 33 anos.

Ela dirigia um Fiat Strada e trafegava pelo trecho que liga o município de Bela Vista a Piracanjuba. Colidiu com um Ford Fiesta, na altura do km 120, e morreu ainda no local, presa às ferragens.

Moradora de Caldas Novas, Talita era especialista em Direito da Família. Pelas redes sociais, compartilhava momentos da profissão, dias marcantes e registros na igreja.

Na biografia do Instagram, o recado: “antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim” – trecho da música gospel Ousado Amor, de Isaías Saad.

No dia 30 de setembro, a profissional havia participado de uma homenagem aos advogados promovida pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Amigos deixaram recados de luto nas publicações. Um deles compartilhou: “Tô sem acreditar até agora, uma pessoa incrível, solidária, extremamente esforçada e de Deus, tinha um futuro brilhante… Vai deixar saudades”.

Em tempo

O acidente aconteceu pouco depois das 10h. O motorista do Ford Fiesta chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. Morador de Piracanjuba, ele foi identificado como Valdir David, de 69 anos.

As outras duas vítimas da colisão estavam junto com o idoso. Seriam a esposa e a neta dele, que também foram conduzidas pelos bombeiros até uma unidade de saúde.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Isso fica sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que apura o que aconteceu.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!