Motociclista fica ferido após invadir pista contrária e bater em carro na BR-414, no trevo do Recanto do Sol

Vítima teria chegado a agonizar de dor no local, antes de receber atendimento

Samuel Leão - 31 de dezembro de 2025

Acidente aconteceu na BR-414, no trevo do Recanto do Sol. (Foto: Reprodução)

Na noite desta quarta-feira (31), véspera de Ano Novo, um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na BR-414, na entrada de Anápolis.

A batida teria ocorrido na altura do km 439, no trevo do Recanto do Sol, e fontes apontam que a moto teria invadido a pista contrária e acertado um carro.

O motociclista teria chegado a agonizar de dor no local, antes de receber atendimento. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar atendimento à vítima.

A Ecovias do Araguaia foi contatada pela reportagem, e emitiu um posicionamento acerca do ocorrido:

Ecovias Araguaia informa: colisão transversal no km 439 da BR-414/GO, em Anápolis

A Ecovias Araguaia registrou, por volta das 20h desta quarta-feira (31), uma colisão transversal envolvendo um veículo leve e uma motocicleta no km 439 da BR-414/GO, em Anápolis.

Foram constatados 3 ilesos e uma vítima removida pela equipe do SAMU para atendimento médico.

Não houve necessidade de interdição de faixa e o tráfego flui normalmente. A ocorrência já foi finalizada.

