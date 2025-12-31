Trem de alta velocidade que ligará os Estados Unidos em apenas 40 minutos está sendo construído: mais de 900 mil pessoas poderão viajar nele

31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Pexels)

O trem de alta velocidade começa a ganhar forma em um dos maiores centros urbanos dos Estados Unidos e promete mudar completamente a rotina de deslocamento de milhões de pessoas.

A cidade de Nova York avança na construção de uma nova linha ferroviária que vai conectar bairros importantes em apenas 40 minutos, algo impensável para quem hoje enfrenta longas viagens e várias baldeações.

Além disso, o projeto surge após anos sem grandes expansões no sistema ferroviário da cidade.

Agora, a proposta chama atenção não só pela velocidade, mas também pelo impacto social que pode gerar ao integrar regiões historicamente esquecidas pela malha de transporte.

Um novo capítulo para o transporte urbano em Nova York

O projeto, batizado de Interborough Express, foi pensado para resolver uma falha antiga do sistema local.

Embora Nova York tenha o maior metrô dos Estados Unidos, ainda faltam conexões eficientes entre alguns distritos.

Por isso, o trem de alta velocidade vai ligar diretamente Brooklyn e Queens, sem a necessidade de passar por Manhattan.

Dessa forma, o trajeto que hoje pode ultrapassar uma hora e meia será reduzido para cerca de 40 minutos, trazendo mais praticidade ao dia a dia da população.

Bairros que sempre ficaram fora do mapa da mobilidade

Atualmente, muitas áreas do leste de Queens e regiões intermediárias entre distritos obrigam moradores a fazer trajetos longos e cansativos.

Em muitos casos, são necessários dois ou três transbordos para chegar ao destino.

Com o novo trem de alta velocidade, essas comunidades passam a ter acesso direto ao transporte ferroviário.

Assim, a cidade corrige uma dívida histórica com bairros que ficaram à margem dos grandes investimentos em mobilidade urbana.

Como será

A Autoridade Metropolitana de Transporte de Nova York decidiu adotar uma estratégia inteligente.

Em vez de construir tudo do zero, o projeto vai aproveitar um corredor ferroviário de cargas já existente, conhecido informalmente como “pizza-and-beer railroad”.

Graças a isso, a implantação tende a ser mais rápida e menos custosa. O traçado previsto inclui:

22,5 quilômetros de extensão

19 estações ao longo do percurso

Ligação entre o Brooklyn Army Terminal e a Roosevelt Avenue, em Jackson Heights

Tempo médio de viagem estimado em 40 minutos

Esse ganho de tempo representa uma mudança significativa na rotina de quem depende do transporte público todos os dias.

Impacto direto na vida de mais de 900 mil pessoas

Segundo estimativas oficiais, o trem de alta velocidade deve beneficiar cerca de 260 mil passageiros diariamente.

No total, quase 900 mil moradores vivem nas áreas diretamente atendidas pelo novo trajeto.

Outro ponto importante é o perfil dessas regiões. Aproximadamente um terço da população local vive abaixo da linha federal de pobreza.

Por isso, o projeto vai além da mobilidade e passa a ser visto como uma ferramenta de inclusão e equidade urbana.

Menos tempo no transporte significa mais acesso a empregos, serviços de saúde, educação e oportunidades em geral.

Em que fase está o projeto atualmente

No momento, o Interborough Express passa pela etapa de revisão ambiental, uma exigência legal antes da liberação do financiamento e do início das obras em larga escala.

De acordo com a MTA, após a aprovação, essa será a primeira nova linha ferroviária construída em Nova York desde a extensão da linha Q, inaugurada em 2017.

Especialistas em planejamento urbano avaliam que o potencial de impacto é alto, principalmente pela quantidade de pessoas atendidas e pela redução expressiva do tempo de deslocamento.

Se tudo avançar como o previsto, o trem de alta velocidade pode se tornar um modelo para outras grandes cidades dos Estados Unidos.

