Bafômetro quase 3 vezes acima do limite: batida em rua de Anápolis termina com prisão em flagrante

Caso teve início após motorista relatar que uma moto colidiu com a traseira do carro dele

Augusto Araújo - 08 de janeiro de 2026

Caso teve início após motocicleta colidr com carro em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta terminou em prisão na noite desta terça-feira (07), em Anápolis, no bairro Jibran El Hadj. Isso porque o condutor da moto, de 72 anos, foi flagrado bêbado ao volante.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar (PM) foi acionada após o motorista do automóvel relatar que uma motocicleta havia colidido na traseira de seu veículo, causando danos materiais.

No local, os policiais constataram que o idoso apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, como fala desconexa e confusão mental.

Assim, foi realizado o teste do bafômetro no condutor da moto, que apontou índice de 0,99 mg/L de álcool no ar expelido, valor muito acima do limite permitido pela legislação de trânsito.

Diante do resultado, o motociclista foi detido pelos militares e conduzido para a Central de Flagrantes, onde o delegado responsável decretou a prisão do idoso.

O caso foi registrado para as providências legais cabíveis e o condutor da moto deve ser investigado pelo crime de conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

