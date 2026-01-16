Idoso denuncia agressão de pastor após pedir para abaixar volume de culto em Anápolis

Religioso, que também teria tido ferimentos leves, afirma que as agressões foram mútuas, porém foi o idoso quem registrou um corte no nariz e outro na cabeça

Samuel Leão - 16 de janeiro de 2026

Idoso ficou ferido na cabeça e no nariz. (Foto: Reprodução)

Um pedido para abaixar o volume de uma celebração, em uma igreja evangélica do Vivian Parque I Etapa, em Anápolis, acabou escalando para uma confusão com direito a agressões, na noite da quinta-feira (15).

Por volta das 20h, um idoso, de 61 anos, teria ido até o local para pedir a diminuição da música e do barulho provocado pelo culto.

Entretanto, o pastor, de 34 anos, teria tido um desentendimento com ele, de modo que, juntamente com outras pessoas, teria passado a agredi-lo.

O religioso, que também teria tido ferimentos leves, afirma que as agressões foram mútuas, porém foi o idoso quem registrou um corte no nariz e outro na cabeça, o que provocou sangramentos que mancharam o chão da igreja. Na confusão, até uma cadeira foi quebrada.

Ambos foram conduzidos para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde foram atendidos e receberam cuidados especializados.

A vítima representou por lesão corporal contra o pastor e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

