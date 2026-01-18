Madrugada termina em prisão após motorista bêbado bater em caminhão estacionado em Anápolis
Condutor chegou a admitir que havia "tomado algumas cervejas", o que foi confirmado pelo teste do bafômetro
Um motorista, de 34 anos, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após sofrer um acidente de trânsito no bairro Jardim Eldorado, em Anápolis, na madrugada deste domingo (18).
O homem, que conduzia um VW Golf branco, perdeu o controle da direção e colidiu contra um caminhão que estava estacionado.
A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo proprietário do veículo atingido pouco antes das 04h e constatou, logo na abordagem inicial, que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez.
A equipe submeteu o homem ao teste do bafômetro, que apontou o resultado de 0,86 mg/L de álcool no sangue – índice quase três vezes superior ao que já configura crime de trânsito.
Questionado, o próprio motorista confirmou aos militares que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, dizendo que havia “tomado algumas cervejas”.
O carro foi removido para o pátio, e o condutor foi preso pelo crime de embriaguez ao volante. Ele foi conduzido até a Central de Flagrantes, ficando sob disposição das autoridades competentes.
