Madrugada termina em prisão após motorista bêbado bater em caminhão estacionado em Anápolis

Condutor chegou a admitir que havia "tomado algumas cervejas", o que foi confirmado pelo teste do bafômetro

Natália Sezil - 18 de janeiro de 2026

Carro ficou destruído após motorista embriagado colidir com caminhão estacionado. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 34 anos, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após sofrer um acidente de trânsito no bairro Jardim Eldorado, em Anápolis, na madrugada deste domingo (18).

O homem, que conduzia um VW Golf branco, perdeu o controle da direção e colidiu contra um caminhão que estava estacionado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo proprietário do veículo atingido pouco antes das 04h e constatou, logo na abordagem inicial, que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez.

A equipe submeteu o homem ao teste do bafômetro, que apontou o resultado de 0,86 mg/L de álcool no sangue – índice quase três vezes superior ao que já configura crime de trânsito.

Questionado, o próprio motorista confirmou aos militares que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, dizendo que havia “tomado algumas cervejas”.

O carro foi removido para o pátio, e o condutor foi preso pelo crime de embriaguez ao volante. Ele foi conduzido até a Central de Flagrantes, ficando sob disposição das autoridades competentes.

