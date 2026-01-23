Alunos de colégio militar armam “confusão” em sala e surpreendem policial com convite emocionante
Turma usou criatividade para homenagear subtenente que se tornou referência na escola
Alunos da 3ª série B do Colégio da Polícia Militar de Goiás Ariston Gomes da Silva, em Iporá, protagonizaram uma surpresa, um tanto não convencional, mas que emocionou toda a escola.
Para convidar o subtenente Gilvani Alves para ser padrinho da turma, os estudantes simularam uma briga dentro da sala de aula.
Ao ser chamado para conter a suposta confusão, o militar entrou no local e foi surpreendido por uma explosão de confetes e fumaça amarela.
A reação imediata foi instintiva: ele se encolheu e protegeu a cabeça, ainda segurando a maçaneta da porta, antes de perceber que se tratava de uma homenagem.
Em seguida, uma das estudantes falou em nome da turma, destacando o acolhimento do subtenente no ambiente escolar.
Outra aluna entregou um presente simbólico, explicando que o gesto representava carinho e respeito.
Emocionado, Gilvani aceitou o convite. “É óbvio que sim”, respondeu.
O momento seguiu com lágrimas, leitura de uma carta escrita pelos alunos e um abraço coletivo.
No texto, os adolescentes destacaram valores como liderança, honra, responsabilidade e disciplina, ressaltando que os ensinamentos do subtenente foram importantes para a formação pessoal e cidadã de cada um.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!