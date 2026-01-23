No escuro e sem energia, barbeiro surpreende clientes após acidente derrubar poste em Anápolis

Profissional teve de ter “jogo de cintura” e criatividade para concluir o atendimento

Samuel Leão - 23 de janeiro de 2026

Barbeiro teve que improvisar após a queda da energia. (Foto: @allstarbarbearia)

Na noite da quinta-feira (22), um motorista perdeu o controle da caminhonete e acabou acertando um poste com tudo, causando a queda dele e estragos em outros da rede, na Avenida Jamel Cecílio, em Anápolis. Durante o ocorrido, um barbeiro, que trabalha bem de frente para onde foi o acidente, registrou um vídeo divertido dando um “jeitinho” de terminar os cortes.

Ao Portal 6, Thiago Henrique, da All Star Barbearia, explicou que tudo ocorreu durante o atendimento de um cliente, e antes do seguinte chegar, assustando a todos. Ainda assim, eles conseguiram manter o bom humor.

“Eu estava atendendo na hora, e outro cliente estava chegando. Eu estava fazendo a barba quando escutamos a explosão e o estrondo do poste caindo. A energia acabou na hora. O carro do meu cliente ainda estava embaixo de um dos postes, tiramos correndo para evitar que causasse estrago”, contou.

Como o interior do estabelecimento ficou escuro, e os aparelhos elétricos já não mais funcionavam, ele decidiu dar ‘aquele talento’ no cliente na base da tesoura e da navalha, na porta da barbearia utilizando a luz do celular, que se misturava com o vermelho das várias viaturas ali estacionadas.

“Pelo que a gente ficou sabendo, e viu lá na hora, parece que o motorista passou mal e acertou o poste. Graças a Deus foi só o poste e não entrou no posto. Só que estamos sem energia até agora, e sexta-feira é o dia mais movimentado da barbearia, mas estou parado até agora, tive que desmarcar os clientes todos”, lamentou.

Apesar do alto astral para terminar a noite, o prejuízo, infelizmente, adentrou a sexta-feira (23) e Thiago segue aguardando condições de voltar ao trabalho.

Mesmo assim, ele reconhece que o acidente poderia ter tido um final muito pior, caso o motorista acertasse o posto de combustível, e segue otimista para o término das ações de recomposição da rede pela Equatorial, que vai lhe permitir retomar a rotina.

