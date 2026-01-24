Adeus, plásticos encardidos: misturinha poderosa dá outra cara aos objetos de casa
Com uma mistura simples em uma bacia e uma esponja, o vídeo mostra o plástico “voltando ao branco” em poucos minutos de esfrega
Quem nunca pegou um objeto de plástico e percebeu que ele foi “amarelado” com o tempo? No vídeo, a promessa é justamente essa: dar uma nova aparência a superfícies encardidas usando uma misturinha caseira e um pouco de técnica.
Para provar o resultado, o criador faz um teste bem visual: divide o plástico ao meio e limpa apenas um lado. O contraste aparece na hora — e é isso que chama atenção.
Teste dividido ao meio revela o encardido “saindo” na hora
A demonstração começa com uma peça grande de plástico bem marcada por sujeira e manchas. Para não ter dúvidas, ele cola uma fita no meio, separando a área que será limpa da parte que vai ficar como comparação.
A partir daí, o vídeo vira quase um “antes e depois” ao vivo. A metade encardida fica intacta, enquanto o lado escolhido recebe a limpeza.
O objetivo é simples: mostrar que não é só impressão. Quando a fita sai, a diferença entre as duas metades fica evidente.
A misturinha da limpeza: três itens e uma bacia azul
Com a área preparada, ele monta a mistura em uma bacia azul. Primeiro, despeja um líquido amarelo direto de uma garrafa, formando a base do produto.
Em seguida, ele adiciona um pó branco de limpeza, visível no fundo da bacia. A mistura começa a ganhar textura, com grânulos e espuma aparecendo nas imagens.
O terceiro item vem em um frasco menor identificado como acetona, que ele acrescenta na sequência. Depois disso, a solução está pronta para ser aplicada.
Esponja em ação e contraste final que impressiona
Com uma esponja, ele passa a misturinha no plástico e esfrega em movimentos curtos, concentrando o esforço na área mais escurecida. Aos poucos, a superfície vai clareando, como mostra o vídeo em close.
O processo segue até que a metade trabalhada fique muito mais branca do que o restante. A fita no meio ainda ajuda a “segurar” o comparativo enquanto ele finaliza.
No final, ele remove a fita e levanta a peça para a câmera, exibindo o resultado: um lado limpo e claro, e o outro ainda encardido. O efeito é direto e deixa claro por que a mistura virou assunto.
Confira a misturinha e o resultado no vídeo abaixo:
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!