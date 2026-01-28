Prefeitura exige que aposentados e pensionistas precisam se recadastrar até 30 de janeiro para não perder benefício

Atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita na Caixa Econômica Federal dentro do prazo estabelecido

Prefeitura exige que aposentados e pensionistas precisam se recadastrar até 30 de janeiro para não perder benefício do INSS
(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Aposentados e pensionistas precisam realizar o recadastramento obrigatório até o dia 30 de janeiro para manter o pagamento regular do benefício.

A medida faz parte de uma atualização cadastral exigida pela administração pública e deve ser cumprida dentro do prazo estabelecido.

Nesse contexto, a exigência foi determinada pela Prefeitura de Cascavel e atinge beneficiários vinculados ao sistema previdenciário do município.

O recadastramento ocorre nas agências da Caixa Econômica Federal e alcança cerca de 3,5 mil aposentados e pensionistas.

Além disso, a iniciativa integra uma rotina de atualização periódica dos dados cadastrais e tem como objetivo garantir maior controle do sistema e a regularidade dos pagamentos.

Caso o prazo não seja respeitado, o pagamento pode ser suspenso, com impacto já nos próximos repasses.

O recadastramento teve início em 1º de outubro e segue normas previstas na Lei Federal nº 10.887/2004, que rege os regimes próprios de previdência. Por isso, a orientação é que os beneficiários não deixem o procedimento para os últimos dias.

Quem precisa se recadastrar

Devem comparecer à Caixa:

  • Aposentados vinculados ao regime previdenciário municipal;
  • Pensionistas cadastrados no sistema da Prefeitura.

Para o atendimento, é exigida a apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência atualizado. Já os beneficiários com dificuldade de locomoção podem solicitar atendimento domiciliar, conforme orientações do órgão previdenciário municipal.

Por fim, o prazo final para regularização é 30 de janeiro, e a recomendação é que o recadastramento seja feito com antecedência para evitar filas e contratempos.

