Marcelo Daher esclarece vírus indiano Nipah que assustou o mundo e explica se Brasil precisa ter medo

Médico infectologista detalhou a forma de transmissão do vírus e tratou das prevenções já tomadas

Natália Sezil - 29 de janeiro de 2026

Marcelo Daher comentou sobre o vírus Nipah. (Foto: Reprodução/Redes Sociais e Divulgação/Ruslanas Baranauskas)

O vírus Nipah, que tem preocupado autoridades sanitárias no Sudeste Asiático, ainda não é um motivo de preocupação no Brasil. O alerta foi feito pelo médico infectologista Marcelo Daher, de Anápolis.

O especialista utilizou as redes sociais para comentar sobre o vírus, que teve cinco casos confirmados na Tailândia, Nepal e Taiwan – onde aeroportos retomaram protocolos de verificação de saúde semelhantes aos adotados na pandemia de Covid-19.

Daher explicou que o Nipah tem sintomas neurológicos e causa encefalite grave, ou seja, a inflamação do cérebro.

Por isso, o paciente infectado pode sentir febre, dor no corpo, mal estar, dor de cabeça e perda de consciência. Além disso, pode sofrer pneumonia atípica.

O infectologista também detalhou por que o Brasil não está sob alerta: o transmissor, que é um tipo específico de morcego, não está presente no país.

Mesmo com chances baixas, a atenção é válida: “Temos que ter atenção, vigilância epidemiológica sempre atenta, por conta da circulação de pessoas”, afirma. Possíveis casos suspeitos serão monitorados, em meio a medidas de contenção.

