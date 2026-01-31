Água com gás ajuda a reduzir a glicose no sangue e estimula o metabolismo do nosso corpo

Estudo japonês indica que a ingestão de água com gás pode auxiliar no controle da glicose e no estímulo do metabolismo, embora os efeitos sejam considerados limitados

Gabriel Yuri Souto - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma nova investigação científica aponta possíveis benefícios da água com gás para o organismo. Segundo os pesquisadores, o consumo da bebida pode colaborar com a redução da glicose no sangue e, além disso, estimular o metabolismo.

Por isso, o tema tem chamado atenção de pessoas que buscam melhorar a saúde e controlar o peso.

O estudo foi conduzido por cientistas da unidade hospitalar de Tesseikai, no Japão, e publicado na revista científica BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Ainda assim, os autores deixam claro que os efeitos observados são modestos e não substituem hábitos saudáveis.

Como a água com gás age no organismo

De acordo com Akira Takahashi, responsável pela pesquisa, o organismo absorve a água com gás por um processo semelhante ao da hemodiálise. Nesse contexto, ocorre um aumento temporário dos níveis de dióxido de carbono no sangue.

Em seguida, o corpo converte esse dióxido de carbono em bicarbonato. Como consequência, o pH intracelular aumenta, o que pode estimular a glicólise. Esse processo utiliza a glicose para a produção de energia, o que ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue.

Portanto, a ingestão de água com gás pode contribuir para esse controle, ainda que de forma discreta.

Pode ajudar na perda de peso?

Além do impacto sobre a glicose, o estímulo da glicólise também pode favorecer o metabolismo. No entanto, os próprios pesquisadores reforçam que esse efeito é pequeno.

Segundo Takahashi, a água com gás não atua como solução única para o emagrecimento. Assim, uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos continuam essenciais para a perda de peso e para a manutenção da saúde.

Dessa forma, a bebida pode funcionar apenas como um complemento dentro de um estilo de vida saudável.

Consumo excessivo exige atenção

Apesar dos possíveis benefícios, o estudo também destaca efeitos negativos quando ocorre consumo excessivo. Entre eles, aparecem inchaço abdominal, gases e agravamento de sintomas em pessoas com refluxo gastroesofágico ou síndrome do intestino irritável.

Por isso, os especialistas recomendam moderação. Dessa maneira, é possível evitar desconfortos digestivos e, ao mesmo tempo, aproveitar eventuais benefícios metabólicos da água com gás.

A BMJ Nutrition, Prevention & Health reúne pesquisas científicas voltadas à nutrição e aos fatores de estilo de vida que influenciam a saúde individual e coletiva.

