Exame de DNA confirma que corpo encontrado em mata é de corretora morta em Caldas Novas

Polícia Científica utilizou material genético extraído de amostra dentária durante os procedimentos

Augusto Araújo - 03 de fevereiro de 2026

Corpo de Daiane Alves de Souza foi encontrado em mata de Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

A Polícia Científica de Goiás (PCI-GO), emitiu um comunicado confirmando a identificação do corpo da corretora Daiane Alves de Souza, encontrado em uma região de mata de Caldas Novas.

Segundo a corporação, a confirmação foi feita por meio de exame de DNA. Isso se deu pelo fato de que ele já foi encontrado em estado avançado de decomposição.

Assim, o material extraído foi retirado de uma amostra dentária da corretora.

Por fim, a PCI-GO salientou que o resultado segue para o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia, que providenciará a liberação para a família.

Relembre

O corpo de Daiane foi encontrado na última quarta-feira (28), após o síndico Cléber Rosa de Oliveira admitir ter matado a mulher no dia em que ela desapareceu, em 17 de dezembro de 2025.

Além disso, o autor confesso revelou que levou a vítima para uma mata em Caldas Novas, às margens da GO-213.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!