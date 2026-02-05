Diabética, moradora de Anápolis corre risco de perder insulina após dias sem energia em casa

Ao Portal 6, mulher revelou que região onde mora foi atingida temporal, o que fez com que fios de energia de um poste da rua onde mora pegassem fogo

Ícaro Gonçalves - 05 de fevereiro de 2026

Juliana mora com o marido e três filhos e conta que pela falta de energia precisa ir até a casa da mãe para guardar as ampolas de insulina (Imagens: Arquivo pessoal/Google Maps)

Uma moradora do Bairro da Lapa, em Anápolis, está há três dias convivendo com a falta de energia elétrica e com o risco de perder doses de insulina que usa para tratamento de saúde.

Juliana Rodrigues tem 41 anos e é diabética. Em entrevista ao Portal 6, ela contou o drama que está vivendo desde a noite de segunda-feira (02), quando a região onde mora foi atingida por chuvas e ventos fortes, o que fez com que os fios de energia de um poste da rua onde mora pegassem fogo.

“Começou perto das 19h de segunda, quando fomos ligar o micro-ondas e ele não funcionou direito. Aí de repente as luzes ficaram fracas. Fomos não rua e vimos o fogo atingindo alguns fios”, disse Juliana, que mora com o marido e três filhos na residência.

Logo após o incidente, eles informaram a Equatorial Energia Goiás sobre o ocorrido. Na madrugada de terça (03), funcionários da concessionária foram ao local, mas não conseguiram resolver a situação.

“Falaram que voltariam de manhã, pela escuridão e porque precisavam do caminhão com aquele cesto aéreo. Desde então nada. Já ligamos diversas outras vezes e nada”, relatou.

Sem energia para armazenar as ampolas de insulina na geladeira, ele conta que precisa ir diariamente até a casa da mãe para guardá-las ou usá-las.

As dificuldades não param por aí. Juliana ainda diz que já perdeu vários quilos de carne, que estragaram pela falta de refrigeração, além de quilos de salsicha.

“Estamos tomando banho de água fria, ou então indo para casa dos conhecidos para podermos banhar. Meu marido chegou a criar uma fornalha para conseguirmos esquentar a água”, finalizou.

Em vídeos enviados, ela mostra a rotina no escuro, precisando jantar com luz de velas e jogar fora os alimentos perdidos.

A reportagem entrou em contato com a Equatorial Energia Goiás para mais informações, questionando o motivo para o prazo na resolução do problema e o que deve ser feito, e aguarda posicionamento.

