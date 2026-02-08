Por que lagartos congelados estão caindo do céu neste lugar do mundo

O “fenômeno” acontece na Flórida: o frio derruba iguanas das árvores ao deixá-las em torpor, parecendo congeladas

Gustavo de Souza - 08 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Adrien Stachowiak/Pexels)

Quem vê a cena pela primeira vez jura que é pegadinha: “lagartos congelados” no chão de calçadas, gramados e quintais, como se tivessem despencado do nada. Mas o que parece surreal tem explicação científica e, principalmente, tem endereço.

O caso ocorre na Flórida (EUA), que enfrenta um período de frio fora do padrão. Em áreas como Tampa Bay, moradores chegaram a registrar flocos de neve, algo raro na região.

E é justamente essa queda brusca de temperatura que afeta as iguanas-verdes, répteis tropicais que não produzem calor corporal como mamíferos.

O que o frio faz com as iguanas e por que elas “despencam”

Iguanas são animais de sangue frio. Quando as temperaturas caem para a casa dos 40°F (cerca de 4°C) ou menos, o corpo entra em um estado de torpor, uma espécie de “modo economia” em que elas ficam imóveis e parecem mortas.

O detalhe é onde elas costumam estar: muitas passam a noite em galhos e copas de árvores. Ao perderem o controle muscular nesse estado, elas deixam de se agarrar e caem no chão.

Apesar do termo “congeladas” viralizar, especialistas explicam que, na maioria das vezes, elas não estão congeladas de fato. Quando a temperatura sobe, várias podem “voltar” gradualmente.

Por isso, o alerta é para tratar o episódio com cuidado: além do susto, alguns animais são grandes e a queda pode causar acidentes.

Por que isso acontece justamente na Flórida

A iguana-verde não é nativa da Flórida e é considerada espécie invasora no estado. A Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) aponta impactos como danos a vegetação, estruturas e conflitos em áreas urbanas.

Com o frio extremo, o fenômeno fica mais visível porque a população é alta em várias regiões. Nesta temporada, reportagens relataram milhares de animais recolhidos após a onda de frio, justamente por ficarem “atordoados” e expostos no chão.

Além de incômodo, o tema envolve manejo ambiental. A própria FWC reforça que iguanas invasoras não são protegidas (exceto por leis contra crueldade) e que existem orientações para remoção e controle em propriedades privadas, dentro de regras locais.

Em outras palavras, o “chuva de lagartos” é o resultado de três fatores juntos: frio fora do normal, animal tropical vulnerável a baixas temperaturas e uma presença grande dessa espécie no estado.

O que fazer se você encontrar uma no chão

A orientação mais segura é não sair pegando o animal com a mão. Mesmo imóvel, ele pode recuperar movimentos e reagir com mordidas ou arranhões quando aquecer.

Se estiver em área residencial e houver risco para pessoas ou pets, a recomendação é acionar serviços locais de controle/remoção autorizados e seguir diretrizes oficiais. Em episódios recentes, autoridades chegaram a indicar pontos de descarte/entrega em ações específicas.

E um aviso útil para não cair em boato: não é um “mistério do céu”. É biologia, temperatura e gravidade trabalhando juntas, do jeito mais estranho possível.

