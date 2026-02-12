Produtor rural transforma criação de galinhas gigantes em principal fonte de renda e vende aves por até R$ 100

Com planejamento, seleção criteriosa e manejo adequado, a criação especializada de aves de grande porte vem se consolidando como alternativa rentável para produtores rurais

Produtor rural transforma criação de galinhas gigantes em principal fonte de renda
(Imagem: Ilustração / Captura de Tela / YouTube)

Em vez de manter um galinheiro apenas para subsistência, vendendo ovos produzidos, um produtor rural transformou a criação de “galinhas gigantes” na principal fonte de renda do sítio.

Apostando na raça índio malaia — conhecida pelo porte robusto e musculatura firme — e no cruzamento com galos gigantes, que podem ultrapassar 1,15 metro de comprimento, ele investe em seleção genética rigorosa e venda direta, com valores de até R$ 100 por ave.

O diferencial vai além do tamanho. Apenas animais que apresentam características específicas — como bico curto, cabeça larga e canelas grossas — seguem para reprodução, baseada em seleção genética artificial, ou comercialização.

O produtor opta por não vender ovos nem pintinhos, já que nem todos desenvolvem o padrão desejado. Assim, comercializa apenas galinhas já formadas, permitindo que o cliente escolha no local.

Com alimentação balanceada, nutrição adequada e manejo cuidadoso, as galinhas atingem peso ideal em cerca de 90 dias, garantindo produção rápida e baixo desperdício.

