Produtor rural transforma criação de galinhas gigantes em principal fonte de renda e vende aves por até R$ 100
Com planejamento, seleção criteriosa e manejo adequado, a criação especializada de aves de grande porte vem se consolidando como alternativa rentável para produtores rurais
Em vez de manter um galinheiro apenas para subsistência, vendendo ovos produzidos, um produtor rural transformou a criação de “galinhas gigantes” na principal fonte de renda do sítio.
Apostando na raça índio malaia — conhecida pelo porte robusto e musculatura firme — e no cruzamento com galos gigantes, que podem ultrapassar 1,15 metro de comprimento, ele investe em seleção genética rigorosa e venda direta, com valores de até R$ 100 por ave.
O diferencial vai além do tamanho. Apenas animais que apresentam características específicas — como bico curto, cabeça larga e canelas grossas — seguem para reprodução, baseada em seleção genética artificial, ou comercialização.
O produtor opta por não vender ovos nem pintinhos, já que nem todos desenvolvem o padrão desejado. Assim, comercializa apenas galinhas já formadas, permitindo que o cliente escolha no local.
Com alimentação balanceada, nutrição adequada e manejo cuidadoso, as galinhas atingem peso ideal em cerca de 90 dias, garantindo produção rápida e baixo desperdício.
