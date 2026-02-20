Advogada alerta: 5 erros que fazem herdeiros perderem a herança sem perceber

Falta de inventário, acordos verbais e ausência de planejamento sucessório estão entre as falhas mais comuns que podem comprometer o patrimônio familiar

Gabriel Yuri Souto - 20 de fevereiro de 2026

(Foto: Agência Brasil)

Muitos herdeiros perdem a herança sem perceber por causa de erros simples durante o processo sucessório. A advogada Simone Calili, do perfil @simonecaliliadv, explica que a herança não é automática e exige cuidados legais desde o início para evitar prejuízos e disputas.

Segundo a especialista em doação, testamento, holding e inventário, a falta de informação costuma ser o principal motivo que leva famílias a enfrentarem problemas jurídicos que poderiam ser evitados com planejamento.

Não abrir inventário dentro do prazo legal

Um dos erros mais comuns ocorre quando os herdeiros não abrem o inventário no prazo de 60 dias após o falecimento. Nesse caso, o atraso gera multa sobre o ITCMD, além de juros e dificuldades para vender ou regularizar bens.

Além disso, a demora pode travar registros de imóveis e impedir qualquer movimentação patrimonial, o que causa prejuízos financeiros ao longo do tempo.

Deixar apenas um herdeiro administrar tudo

Outro equívoco frequente acontece quando um irmão assume sozinho a administração dos bens sem prestação de contas formal. Essa prática pode gerar uso exclusivo do imóvel, conflitos familiares e até disputas judiciais.

Por isso, a gestão do patrimônio deve ocorrer com transparência e registro documental para evitar prejuízos aos demais herdeiros.

Não fazer testamento por acreditar que “está tudo resolvido”

Muitas pessoas acreditam que a herança será dividida exatamente como desejam, mesmo sem testamento. No entanto, quando não há planejamento sucessório, a divisão segue as regras da lei e não a vontade do falecido.

Consequentemente, bens podem ser repartidos de forma diferente do esperado pela família.

Casar novamente sem pacto antenupcial

Casar novamente sem definir o regime de bens também pode impactar diretamente a herança. Dependendo do regime adotado, o novo cônjuge pode ter direito à divisão do patrimônio, inclusive junto aos filhos do relacionamento anterior.

Dessa forma, a ausência de planejamento patrimonial pode alterar completamente a partilha dos bens.

Confiar em acordos verbais sem registro formal

Outro erro recorrente envolve acordos informais entre familiares. Embora sejam comuns, acordos verbais não possuem força jurídica suficiente para proteger a herança em caso de conflito.

Por isso, especialistas recomendam formalizar qualquer decisão por meio de documentos legais, garantindo segurança jurídica para todos os envolvidos.

A advogada Simone Calili reforça que a herança não se perde apenas por brigas familiares, mas principalmente pela falta de informação e de organização jurídica antecipada.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!