Advogada alerta: 5 erros que fazem herdeiros perderem a herança sem perceber
Falta de inventário, acordos verbais e ausência de planejamento sucessório estão entre as falhas mais comuns que podem comprometer o patrimônio familiar
Muitos herdeiros perdem a herança sem perceber por causa de erros simples durante o processo sucessório. A advogada Simone Calili, do perfil @simonecaliliadv, explica que a herança não é automática e exige cuidados legais desde o início para evitar prejuízos e disputas.
Segundo a especialista em doação, testamento, holding e inventário, a falta de informação costuma ser o principal motivo que leva famílias a enfrentarem problemas jurídicos que poderiam ser evitados com planejamento.
Não abrir inventário dentro do prazo legal
Um dos erros mais comuns ocorre quando os herdeiros não abrem o inventário no prazo de 60 dias após o falecimento. Nesse caso, o atraso gera multa sobre o ITCMD, além de juros e dificuldades para vender ou regularizar bens.
Além disso, a demora pode travar registros de imóveis e impedir qualquer movimentação patrimonial, o que causa prejuízos financeiros ao longo do tempo.
Deixar apenas um herdeiro administrar tudo
Outro equívoco frequente acontece quando um irmão assume sozinho a administração dos bens sem prestação de contas formal. Essa prática pode gerar uso exclusivo do imóvel, conflitos familiares e até disputas judiciais.
Por isso, a gestão do patrimônio deve ocorrer com transparência e registro documental para evitar prejuízos aos demais herdeiros.
Não fazer testamento por acreditar que “está tudo resolvido”
Muitas pessoas acreditam que a herança será dividida exatamente como desejam, mesmo sem testamento. No entanto, quando não há planejamento sucessório, a divisão segue as regras da lei e não a vontade do falecido.
Consequentemente, bens podem ser repartidos de forma diferente do esperado pela família.
Casar novamente sem pacto antenupcial
Casar novamente sem definir o regime de bens também pode impactar diretamente a herança. Dependendo do regime adotado, o novo cônjuge pode ter direito à divisão do patrimônio, inclusive junto aos filhos do relacionamento anterior.
Dessa forma, a ausência de planejamento patrimonial pode alterar completamente a partilha dos bens.
Confiar em acordos verbais sem registro formal
Outro erro recorrente envolve acordos informais entre familiares. Embora sejam comuns, acordos verbais não possuem força jurídica suficiente para proteger a herança em caso de conflito.
Por isso, especialistas recomendam formalizar qualquer decisão por meio de documentos legais, garantindo segurança jurídica para todos os envolvidos.
A advogada Simone Calili reforça que a herança não se perde apenas por brigas familiares, mas principalmente pela falta de informação e de organização jurídica antecipada.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!