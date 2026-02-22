O tempero em pó que quase ninguém usa no arroz e que ajuda a desinflamar e controlar a glicose
Ingrediente simples e acessível pode deixar o arroz mais nutritivo, colorido e funcional no dia a dia
O arroz está presente quase todos os dias na mesa do brasileiro.
Branco, soltinho e básico, ele acompanha feijão, carnes, legumes e praticamente qualquer prato.
Ainda assim, pouca gente pensa em transformá-lo em algo além de um simples acompanhamento.
No entanto, existe um tempero em pó barato, fácil de encontrar e pouco explorado nesse preparo que pode mudar o sabor, a aparência e até o impacto do arroz no organismo.
Além de deixar o prato mais vibrante, ele reúne compostos associados à redução de inflamações e ao controle da glicose no sangue.
O ingrediente que quase ninguém usa
Estamos falando da cúrcuma, também conhecida como açafrão-da-terra.
De coloração amarelo-intensa, ela contém curcumina, seu principal composto ativo.
Estudos científicos indicam que essa substância pode atuar em diferentes processos metabólicos do corpo.
Uma pesquisa publicada no Journal of Nutrition apontou que a curcumina tem potencial para inibir a lipogênese — processo responsável pela produção de gordura no organismo.
No estudo, participantes que consumiram cerca de cinco gramas por dia, quantidade equivalente a uma colher de chá rasa, apresentaram redução no percentual de gordura corporal.
Além disso, outro estudo, divulgado no European Journal of Nutrition, mostrou que a curcumina pode auxiliar na prevenção e no tratamento de doenças crônicas associadas à obesidade.
Isso ocorre porque ela atua na resistência à insulina, ajuda a reduzir níveis elevados de glicose, contribui para o controle do colesterol e diminui marcadores inflamatórios.
Por que incluir no arroz?
O arroz, por ser consumido com frequência, torna-se uma excelente base para incluir ingredientes funcionais na rotina alimentar.
Ao adicionar uma pequena quantidade de cúrcuma ao preparo, você não apenas intensifica a cor do prato, mas também incorpora compostos bioativos que podem contribuir para uma alimentação mais equilibrada.
Além disso, o sabor suave e levemente terroso combina bem com alho, cebola e outros temperos tradicionais usados no refogado.
Como usar corretamente
A forma mais simples de incluir a cúrcuma no arroz é adicioná-la no início do preparo, junto com o alho e a cebola.
Basta uma pitada ou até meia colher de chá para garantir cor e sabor.
Depois disso, é só acrescentar a água e cozinhar normalmente.
Para potencializar a absorção da curcumina pelo organismo, especialistas recomendam combiná-la com uma fonte de gordura — como azeite ou óleo — e uma pequena quantidade de pimenta-do-reino.
Essa combinação favorece a biodisponibilidade do composto ativo.
Um detalhe que faz diferença
Transformar o arroz do dia a dia não exige receitas complicadas nem ingredientes caros.
Com um simples toque de cúrcuma, o prato ganha cor, personalidade e pode se tornar um aliado na busca por uma alimentação mais funcional.
Pequenas mudanças na rotina, quando feitas com consciência, tendem a gerar impactos positivos a longo prazo.
