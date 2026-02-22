O tempero em pó que quase ninguém usa no arroz e que ajuda a desinflamar e controlar a glicose

Ingrediente simples e acessível pode deixar o arroz mais nutritivo, colorido e funcional no dia a dia

Isabella Victória - 22 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Youtube/Solange Faria)

O arroz está presente quase todos os dias na mesa do brasileiro.

Branco, soltinho e básico, ele acompanha feijão, carnes, legumes e praticamente qualquer prato.

Ainda assim, pouca gente pensa em transformá-lo em algo além de um simples acompanhamento.

No entanto, existe um tempero em pó barato, fácil de encontrar e pouco explorado nesse preparo que pode mudar o sabor, a aparência e até o impacto do arroz no organismo.

Além de deixar o prato mais vibrante, ele reúne compostos associados à redução de inflamações e ao controle da glicose no sangue.

O ingrediente que quase ninguém usa

Estamos falando da cúrcuma, também conhecida como açafrão-da-terra.

De coloração amarelo-intensa, ela contém curcumina, seu principal composto ativo.

Estudos científicos indicam que essa substância pode atuar em diferentes processos metabólicos do corpo.

Uma pesquisa publicada no Journal of Nutrition apontou que a curcumina tem potencial para inibir a lipogênese — processo responsável pela produção de gordura no organismo.

No estudo, participantes que consumiram cerca de cinco gramas por dia, quantidade equivalente a uma colher de chá rasa, apresentaram redução no percentual de gordura corporal.

Além disso, outro estudo, divulgado no European Journal of Nutrition, mostrou que a curcumina pode auxiliar na prevenção e no tratamento de doenças crônicas associadas à obesidade.

Isso ocorre porque ela atua na resistência à insulina, ajuda a reduzir níveis elevados de glicose, contribui para o controle do colesterol e diminui marcadores inflamatórios.

Por que incluir no arroz?

O arroz, por ser consumido com frequência, torna-se uma excelente base para incluir ingredientes funcionais na rotina alimentar.

Ao adicionar uma pequena quantidade de cúrcuma ao preparo, você não apenas intensifica a cor do prato, mas também incorpora compostos bioativos que podem contribuir para uma alimentação mais equilibrada.

Além disso, o sabor suave e levemente terroso combina bem com alho, cebola e outros temperos tradicionais usados no refogado.

Como usar corretamente

A forma mais simples de incluir a cúrcuma no arroz é adicioná-la no início do preparo, junto com o alho e a cebola.

Basta uma pitada ou até meia colher de chá para garantir cor e sabor.

Depois disso, é só acrescentar a água e cozinhar normalmente.

Para potencializar a absorção da curcumina pelo organismo, especialistas recomendam combiná-la com uma fonte de gordura — como azeite ou óleo — e uma pequena quantidade de pimenta-do-reino.

Essa combinação favorece a biodisponibilidade do composto ativo.

Um detalhe que faz diferença

Transformar o arroz do dia a dia não exige receitas complicadas nem ingredientes caros.

Com um simples toque de cúrcuma, o prato ganha cor, personalidade e pode se tornar um aliado na busca por uma alimentação mais funcional.

Pequenas mudanças na rotina, quando feitas com consciência, tendem a gerar impactos positivos a longo prazo.

