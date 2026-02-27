Cinema de Anápolis oferece ingressos a R$ 5 durante campanha especial

Natália Sezil - 27 de fevereiro de 2026

Cine Prime Anápolis está com promoção especial. (Foto: Divulgação)

Sejam cinéfilos ou apenas interessados em uma programação diferente para o fim de semana, moradores de Anápolis poderão “curtir” uma sessão de cinema a um preço especial no próximo domingo (1º).

Isso porque o Cine Prime, localizado no Anashopping, na Avenida Universitária, irá oferecer entradas a apenas R$ 5. A promoção vale para qualquer filme e qualquer sessão, mas é preciso estar atento: o valor só é válido no domingo.

As vendas acontecem pelo site ou na bilheteria do cinema, mas exclusivamente no dia da exibição. A proposta do Cine Prime, junto ao Anashopping, é que os moradores visitem o estabelecimento e aproveitem o momento de lazer.

Por conta disso, vale o recado: é aconselhável chegar cedo para garantir as entradas, que estão limitadas à disponibilidade das salas.

Interessados poderão escolher entre seis títulos, entre dublados e legendados. O primeiro deles é o Ghibli Festival, que exibe “O Mundo dos Pequeninos” com legendas às 19h.

O segundo é “Um Cabra Bom de Bola”, exibido às 15h e 17h. Também há sessões de “Morro dos Ventos Uivantes” às 21h30.

Além disso, a lista conta com “EPIC: Elvis Presley In Concert” às 19h e às 21h, legendado; e “Pânico 7” às 15h, 19h e 21h. Por fim, é exibido “O Frio da Morte”, legendado, às 17h.

Mais informações ficam disponíveis no Instragram do Cine Prime.

