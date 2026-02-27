Cuidador é flagrado agredindo idoso de 86 anos com Alzheimer em Goiânia; polícia investiga caso como tortura

Violência foi descoberta após familiares da vítima desconfiarem da presença de recorrente de hematomas e machucados

Ícaro Gonçalves - 27 de fevereiro de 2026

Imagens de câmera instalada no quarto do idoso mostram o momento das agressões (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Imagens chocantes de um idoso de 86 anos sendo agredido pelo próprio cuidador foram vieram a tona nesta sexta-feira (27), em Goiânia. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil (PC) como tortura.

Segundo o delegado Alexandre Brunos Barros, os familiares do idoso desconfiaram da presença de recorrente de hematomas e machucados, quando decidiram verificar as imagens de uma câmera instalada no quarto.

As cenas mostram o cuidador, um homem que não teve a identidade revelada, puxando violentamente a perna do idoso acamado e portador de Alzheimer. Em outro momento, ele aparece agredindo o rosto do senhor, que chega a gemer após os ataques.

“Os familiares já vinham desconfiando. O idoso apresentava algumas lesões e resolveram verificar as câmeras. Pelas imagens, viram aquelas cenas que todos ficaram horrorizados”, disse Alexandre Barros ao G1.

As informações são de que o cuidador prestava serviços à família desde junho de 2025, e sabia da existência da câmera no local.

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito, que até o momento segue em liberdade. A pena para o crime pode chegar a 15 anos de prisão.

Além do caso de tortura, a PC investiga se o cuidador também possa ter feito outras vítimas ao prestar serviços para outras famílias.

CRUELDADE ❗️Cuidador é flagrado agredindo idoso de 86 anos com Alzheimer em Goiânia; polícia investiga caso como tortura Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/53Xj0xmM2t — Portal 6 (@portal6noticias) February 27, 2026

