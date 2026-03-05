Justiça pode proibir preço mínimo em pedidos do iFood em Goiás
Debate envolve possível prática abusiva e impacto financeiro para restaurantes
O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) analisa uma ação que pode acabar com a exigência de valor mínimo para pedidos realizados em plataformas de entrega, como o iFood.
O julgamento começou nesta quinta-feira (05), na 7ª Câmara Cível, mas foi suspenso após pedido de vista da desembargadora Ana Cristina Ribeiro Peternella França.
A ação foi proposta pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), que argumenta que a exigência pode caracterizar prática abusiva contra o consumidor.
Segundo o órgão, condicionar a compra à necessidade de atingir determinado valor pode limitar o direito de escolha do cliente.
Já representantes da plataforma e do setor gastronômico afirmam que a regra é essencial para garantir a sustentabilidade financeira das operações.
A defesa destacou que o limite mínimo não é definido pela empresa, mas pelos próprios restaurantes parceiros.
De acordo com os advogados, a plataforma reúne mais de 460 mil estabelecimentos em todo o país.
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) também demonstrou preocupação com uma eventual proibição.
Segundo a entidade, pedidos de baixo valor muitas vezes não cobrem custos de produção, embalagem, logística e taxas cobradas pelas plataformas.
Nesse cenário, comerciantes poderiam ser obrigados a reajustar preços ou aumentar taxas de entrega.
O Procon Goiás acompanha o julgamento e afirmou que aguardará o resultado final para orientar a atuação do órgão no estado.
Com o pedido de vista, o processo segue sem previsão para conclusão.
