Além de fechar aos domingos, supermercados de Goiás também podem ter horário alterado aos feriados

Pedro Ribeiro - 08 de março de 2026

A discussão sobre o funcionamento dos supermercados em Goiás pode ganhar um novo capítulo nos próximos dias.

Além da possibilidade de fechamento aos domingos, os estabelecimentos também podem passar a ter horário reduzido durante os feriados.

A proposta será discutida entre representantes dos trabalhadores e empresários do setor durante a negociação da convenção coletiva da categoria, que deve começar na próxima semana.

De acordo com o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Goiás (Secom-GO), a ideia é permitir o funcionamento dos supermercados em feriados apenas até às 14h, com pagamento de 100% das horas trabalhadas aos funcionários.

A regra, no entanto, não se aplicaria a três datas específicas: o Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, o Natal, em 25 de dezembro, e o Ano Novo.

Nessas ocasiões, os estabelecimentos permaneceriam fechados.

O procurador do sindicato, José Newton Carvalho, em entrevista ao Diário de Goiás, afirmou que a proposta faz parte de uma tentativa de melhorar as condições de trabalho no setor e garantir descanso semanal aos funcionários.

Do lado empresarial, o posicionamento ainda é de cautela. O Sindicato das Empresas do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios (Sincovaga-GO) informou que a proposta será analisada após ser apresentada oficialmente pelos representantes dos trabalhadores.

Segundo o superintendente da entidade, Alessandro Jean Pereira de Faria, muitos empresários demonstraram resistência à ideia de fechamento aos domingos, já que o dia costuma concentrar grande movimento nos supermercados.

A expectativa é que as negociações avancem ao longo do mês de março, antes da definição da nova convenção coletiva da categoria.

