Se você tem uma condição financeira melhor do que a do seu irmão, pode ter que pagar pensão para ele

A Justiça pode determinar pagamento de pensão entre irmãos em casos específicos, quando houver necessidade comprovada de um lado e possibilidade financeira do outro

Gabriel Yuri Souto - 08 de março de 2026

Muitas pessoas associam pensão alimentícia apenas à relação entre pais e filhos. No entanto, a legislação brasileira também prevê a possibilidade de pensão entre irmãos em algumas situações específicas.

Isso acontece porque o Código Civil adota o princípio da solidariedade familiar, que estabelece um dever de assistência entre membros da mesma família.

Segundo a advogada Émilin Rocha, especialista em Família e Patrimônio, esse princípio permite que parentes próximos prestem ajuda financeira quando um deles não consegue se sustentar sozinho.

Quando um irmão pode pedir pensão ao outro

A pensão entre irmãos não acontece automaticamente. Primeiro, é necessário comprovar que a pessoa que pede a ajuda enfrenta uma situação real de necessidade.

Além disso, a Justiça também verifica se pais ou avós não podem prestar esse auxílio. Quando esses familiares não existem ou não possuem condições financeiras, um irmão pode recorrer ao Judiciário.

Assim, o pedido de pensão alimentícia passa a ser analisado dentro do contexto familiar e financeiro de cada caso.

Justiça analisa necessidade e capacidade financeira

Ao analisar esse tipo de processo, o juiz considera dois critérios principais.

Primeiramente, ele avalia a necessidade de quem pede a pensão. Em seguida, analisa a capacidade financeira de quem poderia pagar.

Portanto, o vínculo familiar por si só não basta. É necessário demonstrar que um irmão realmente precisa de ajuda para sobreviver e que o outro possui condições financeiras para contribuir.

Além disso, o juiz costuma analisar documentos, renda, despesas e o contexto econômico de cada parte.

Solidariedade familiar fundamenta a decisão

A obrigação alimentar entre parentes próximos busca garantir o princípio da solidariedade dentro da família.

Na prática, isso significa que a lei reconhece a importância da cooperação familiar em momentos de vulnerabilidade.

Por esse motivo, em determinadas situações, a Justiça pode estender a obrigação alimentar além da relação entre pais e filhos.

Segundo Émilin Rocha, cada situação exige análise cuidadosa, pois as condições financeiras e familiares variam de caso para caso.

Cada caso depende da análise da Justiça

Apesar de a lei permitir esse tipo de pensão, a decisão não segue uma regra automática.

Antes de fixar qualquer valor, o Judiciário analisa as circunstâncias específicas da família, a necessidade de quem pede a ajuda e a capacidade financeira de quem poderá contribuir.

Por isso, especialistas recomendam buscar orientação jurídica antes de iniciar uma ação ou tirar conclusões sobre a obrigação alimentar.

