Corpo encontrado às margens do Córrego das Antas em Anápolis é identificado

Vítima tinha 35 anos e foi reconhecida por familiares após exames realizados no IML

Pedro Ribeiro - 10 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Foi identificado como André Luís Rodrigues Pimentel, de 35 anos, o homem encontrado morto às margens do Córrego das Antas, no Parque Residencial das Flores, região Nordeste de Anápolis.

O corpo havia sido localizado no final da tarde do último domingo (08), em uma área de mata próxima ao córrego, por um morador da região que procurava abacates nas proximidades do local.

Ao sentir um forte mau cheiro, ele decidiu verificar a origem e acabou se deparando com o corpo.

As autoridades foram acionadas imediatamente e, ao chegarem ao local, confirmaram a presença da vítima.

Devido ao avançado estado de decomposição e às dificuldades de acesso à área, a retirada do corpo só pôde ser realizada posteriormente com apoio das equipes de resgate.

A identificação foi confirmada após exames realizados no Instituto Médico Legal (IML) e reconhecimento feito por familiares.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.

A Polícia Civil (PC) segue investigando o caso e aguarda resultados de exames periciais que poderão ajudar a determinar a causa da morte.

