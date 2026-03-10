Prefeitura de Anápolis fecha acordo e garante reajuste de 5,4% para professores do município em 2026

Percentual segue portaria do Ministério da Educação e será pago em três parcelas ao longo do ano

Ícaro Gonçalves - 10 de março de 2026

Definição ocorreu em reunião nesta terça-feira (10) (Foto: Arquivo/Prefeitura de Goiás)

A Prefeitura de Anápolis e o Sindicato dos Professores do Município de Anápolis (Sinpma) chegaram a um acordo sobre o reajuste do piso da categoria para esse ano de 2026. A definição durante reunião ocorreu na manhã desta terça-feira (10).

Segundo apurado pelo Portal 6, o percentual de reajuste definido foi de 5,4%, seguindo a portaria assinada pelo Ministério da Educação no mês de janeiro.

Assim, a correção será maior do que a inflação medida no país em 2025, quando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 4,26%.

“O ideal seria que tivéssemos os 5,4% desde janeiro. Mas diante das perspectivas de negociação, saímos da proposta de 1% e finalizamos com a totalidade de 5,4% dentro do próprio ano. É um avanço importante”, disse Márcia Abdala, presidente do Sinpma, à reportagem.

No acordo, foi definido que o reajuste será pago em três parcelas: a primeira de 2,26%, que já será paga em março. A segunda, em agosto, de 2%, e a Por fim, 1,14% ficou para o mês de novembro.

Em tratativas anteriores, a gestão do Sindicato dos Professores do Município de Anápolis (Sinpma) já havia negado duas propostas: a primeira era de aumento de 1%, e a segunda propunha reajuste de 4,26%.

Quanto ao retroativo de janeiro de 2025, o valor deve ser pago em duas parcelas nos meses de abril e maio. O sindicato ainda acertou o pagamento do retroativo de janeiro de 2025 em duas parcelas, nos meses de abril e maio deste ano.

