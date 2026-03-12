Homem assassinado na porta de bar em Anápolis é identificado

Vítima havia sido baleada na noite de quarta-feira (11) após ataque ocorrido na porta de um bar no bairro Calixtolândia

Pedro Ribeiro
Foi identificado como Wagner Hélio Antonelli, de 40 anos, o homem morto a tiros na noite desta quarta-feira (11), em Anápolis. O crime ocorreu nas proximidades de um bar localizado na Avenida Sócrates Mardocheu Diniz, no bairro Calixtolândia. Na ocasião, dois homens foram surpreendidos por um indivíduo armado que efetuou diversos disparos. Wagner não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, após a constatação do óbito por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A segunda vítima, identificada como Marciel Souza Silva, de 31 anos, foi atingida de raspão e encaminhada para atendimento médico no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Segundo testemunhas, o autor teria chegado ao local cerca de 15 minutos antes do crime e permaneceu sentado do lado de fora do estabelecimento. Quando as vítimas deixaram o bar, o suspeito sacou uma arma de fogo e realizou vários disparos. Após o ataque, ele fugiu a pé em direção à Avenida Brasil e ainda não foi localizado. O caso segue sob apuração do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, que trabalha para identificar e localizar o autor dos disparos.
(Foto: Reprodução)

