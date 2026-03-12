Professor da UFG é demitido após denúncias de assédio feitas por seis alunas

Servidor foi desligado após conclusão de um processo administrativo disciplinar

Augusto Araújo - 12 de março de 2026

Reitoria UFG, em Goiânia. (Foto: Jordana Viana/Portal 6)

Um professor da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ/UFG) foi demitido após a conclusão de um processo administrativo disciplinar que apurou denúncias de assédio envolvendo alunas da instituição.

Conforme noticiado em primeira mão pelo Mais Goiás, seis estudantes relataram episódios atribuídos ao docente, que teriam ocorrido a partir de 2017.

A demissão foi determinada pelo Ministério da Educação (MEC), com base em análises da Corregedoria e da Consultoria Jurídica da pasta.

Os órgãos avaliaram o relatório final elaborado pela comissão responsável pela investigação das denúncias.

De acordo com a decisão administrativa, o professor adotou comportamento incompatível com os princípios da moralidade administrativa, além de utilizar o cargo para obter vantagens pessoais e manter conduta considerada inadequada no ambiente de trabalho.

A primeira denúncia partiu de uma ex-aluna que afirmou ter sido alvo de comportamentos inadequados em 2017, quando ainda cursava a graduação.

Segundo o relato, o professor integrava o comitê de orientação acadêmica da estudante e, por isso, mantinha contato frequente com ela.

Durante esse período, teria passado a adotar atitudes consideradas impróprias para a relação entre docente e aluna, como tocar em seu cabelo e em seu braço.

A estudante também afirmou que o professor tentou criar ocasiões para ficar a sós com ela.

Em uma das situações relatadas, durante o retorno de uma atividade realizada na fazenda escola da universidade, ele teria sugerido que os dois parassem em um motel às margens da estrada, o que teria causado constrangimento e medo.

As denúncias foram reunidas no âmbito do processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a conduta do docente.

Após a análise dos depoimentos e das provas apresentadas, a comissão concluiu pela responsabilidade do servidor.

Diante das irregularidades apontadas, o MEC determinou a demissão do professor do quadro de servidores públicos federais.

O Portal 6 solicitou um posicionamento da UFG sobre o ocorrido, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.

