Jovem é preso em Anápolis com mais de R$ 1 mil em calça ensanguentada após roubo de carro

Suspeito foi localizado pelas autoridades enquanto dirigia pela BR-060, sentido Brasília

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Jovem é preso em Anápolis com mais de R$ 1 mil em calça ensanguentada após roubo de carro
Jovem foi encontrado com mais de R$ 1 mil em bolso de calça jeans após roubo em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 22 anos, foi preso sob a suspeita de roubo após ser abordado pela Polícia Militar (PM) na noite deste sábado (14), na BR-060, na região do Residencial Buritis, em Anápolis.

Segundo informações apuradas pela reportagem, equipes foram acionadas após um roubo de carro ocorrido em Goiânia, no qual um carro Chevrolet Prisma preto havia sido levado após o proprietário ser agredido e ter dinheiro subtraído.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram um veículo com as mesmas características trafegando em direção a Brasília. Diante da situação, foi iniciado acompanhamento tático.

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Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista do carro apagou as luzes do veículo e entrou em um retorno em direção ao Residencial Buritis. Pouco depois, ele parou próximo ao acostamento da rodovia.

Durante a abordagem, os policiais encontraram mais de R$ 1 mil em espécie no bolso de uma calça jeans com manchas de sangue.

Dentro de uma mochila que estava no veículo, também foram localizados mais R$ 200 em dinheiro vivo.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi autuado por roubo.

O veículo recuperado e os valores encontrados foram apreendidos e apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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