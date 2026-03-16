Chefes que enviam mensagens fora do horário de trabalho podem ser obrigados a indenizar funcionários

Mensagens enviadas por chefes fora do expediente podem caracterizar trabalho extra e gerar pagamento de horas adicionais ou indenização

Gustavo de Souza - 16 de março de 2026

(Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

O avanço da comunicação digital mudou a dinâmica das empresas, mas também ampliou um debate importante nas relações profissionais: os limites entre trabalho e descanso.

Mensagens enviadas por chefes fora do horário de expediente, por aplicativos como WhatsApp, e-mails ou ligações, podem gerar processos trabalhistas e até resultar no pagamento de horas extras ou indenizações, dependendo da situação.

Na Justiça do Trabalho, é analisado se o trabalhador permaneceu ou não à disposição da empresa durante períodos que deveriam ser destinados ao descanso. Quando fica comprovado que o funcionário precisou responder mensagens, executar tarefas ou aguardar orientações fora da jornada regular, a situação pode ser interpretada como continuidade do trabalho.

Embora o Brasil ainda não possua uma legislação específica sobre o chamado “direito à desconexão”, especialistas apontam que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já oferece base jurídica para esse tipo de interpretação.

O artigo 4º da CLT estabelece que se considera tempo de serviço o período em que o empregado permanece à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens.

Na prática, isso significa que mensagens enviadas por superiores durante folgas, fins de semana, férias ou após o expediente podem ser interpretadas como trabalho fora da jornada.

Caso o limite legal de horas seja ultrapassado, a empresa pode ser obrigada a pagar horas extras. A Constituição Federal determina que o serviço extraordinário seja remunerado com adicional mínimo de 50% sobre o valor da hora normal.

Uso de aplicativos exige cautela

Com a popularização dos aplicativos de mensagens no ambiente corporativo, muitas empresas passaram a utilizar essas ferramentas para repassar informações, cobrar metas ou emitir orientações de trabalho.

Especialistas alertam que contatos fora da jornada precisam ser avaliados com cuidado. Mensagens contendo ordens diretas ou cobrança de tarefas podem servir como prova de que o trabalhador continuou exercendo atividades após o expediente.

Apesar disso, nem todo contato gera automaticamente horas extras ou indenização. A Justiça costuma avaliar fatores como frequência das mensagens, obrigação de resposta imediata e se houve execução efetiva de atividades após o contato.

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