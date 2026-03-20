Denúncia em escola leva à prisão de irmãos suspeitos de abusar de menina em Anápolis
Caso veio à tona após relato da vítima em ambiente escolar e levou à investigação
A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, prendeu dois irmãos, de 21 e 23 anos, suspeitos de praticar crimes contra uma criança de 10 anos.
A ação ocorreu nesta sexta-feira (20), com o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.
De acordo com as investigações, a vítima e a mãe vieram do estado do Pará para Anápolis em busca de oportunidades e passaram a residir na casa dos investigados, que são parentes, desde dezembro de 2025.
A apuração apontou que os crimes ocorreram no ambiente doméstico, aproveitando-se da ausência da responsável legal.
O caso veio à tona após a criança relatar a situação na escola onde estuda, o que possibilitou o início das investigações.
Segundo a PC, a materialidade foi confirmada por laudo pericial e pela escuta especializada da vítima.
Durante a operação, também foram apreendidos dispositivos eletrônicos, cujo conteúdo será analisado para aprofundar as investigações.
Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e devem responder pelo crime de estupro de vulnerável.
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