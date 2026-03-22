Fechamento dos supermercados aos domingos em Goiás: entenda o que motiva a proposta

Mudança envolve negociação entre trabalhadores e empresários e pode alterar rotina de consumo

Pedro Ribeiro - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Supermercados, hipermercados e atacarejos em Goiás podem deixar de funcionar aos domingos e mudar a rotina de consumo no estado já a partir de abril.

A proposta está em discussão dentro da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor e envolve negociações entre representantes dos trabalhadores e empresários.

A ideia central é encerrar as atividades aos domingos, garantindo um dia fixo de descanso semanal aos funcionários.

A mudança surge em meio a um cenário de dificuldade para contratação no setor supermercadista.

Segundo entidades da área, milhares de vagas seguem abertas, principalmente por conta da baixa atratividade da jornada atual, baseada na escala 6×1.

De acordo com o procurador do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Goiás (Secom), José Nilton Carvalho, a proposta busca justamente tornar o setor mais competitivo.

“É necessário uma mudança. Hoje há outras formas de renda mais atrativas e menos desgastantes”, afirmou em entrevista ao Portal 6.

Além do possível fechamento aos domingos, o texto em discussão prevê ajustes na jornada, como redução da carga semanal e possibilidade de funcionamento estendido aos sábados, como forma de compensar o impacto no faturamento.

A proposta também regulamenta o funcionamento durante feriados, permitindo a abertura em algumas datas, mas mantendo o fechamento obrigatório em 1º de maio, Dia do Trabalhador, e 25 de dezembro, Natal.

Do lado empresarial, a proposta ainda enfrenta resistência. Representantes do setor apontam que o domingo é um dos dias de maior movimento nos supermercados e que muitos consumidores dependem dessa data para fazer compras.

Outro ponto que impulsiona o debate é a Portaria nº 3.665/2023, do Ministério do Trabalho (MTE), que voltou a exigir acordo coletivo para funcionamento em domingos e feriados — o que fortalece o papel das negociações sindicais.

Apesar de o Governo Federal ter adiado a aplicação nacional dessas regras para o início junho de 2026, em Goiás a discussão corre em ritmo mais acelerado.

Se o acordo for fechado já nas próximas semanas, empresas que desrespeitarem a decisão e abrirem aos domingos poderão sofrer penalidades financeiras relevantes, calculadas por funcionário escalado de forma irregular.

A expectativa é que uma definição seja tomada até o fim deste mês. Caso aprovada, a medida pode representar uma das maiores mudanças recentes no varejo alimentar goiano.

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