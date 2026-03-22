O país onde o jantar acontece antes do pôr do sol e isso faz toda a diferença para a saúde

Prática comum na China de jantar cedo, antes do pôr do sol, chama atenção por benefícios à digestão, sono e metabolismo

Gabriel Yuri Souto - 22 de março de 2026

(Foto: Freepik)

Em muitas famílias da China, o jantar acontece mais cedo do que no Brasil. Normalmente, ocorre entre 17h e 18h. O hábito pode parecer incomum à primeira vista. No entanto, ele tem origem em uma tradição milenar.

Segundo a criadora de conteúdo Jessi Chen, responsável pelo perfil @jessiichenn, essa prática existe há mais de dois mil anos. Desde a antiguidade, os chineses organizam suas refeições com base no “relógio dos órgãos”. Esse conceito indica os horários de maior atividade do corpo ao longo do dia.

Relógio dos órgãos explica o hábito

De acordo com essa lógica, órgãos como o estômago e o baço atingem o pico de funcionamento pela manhã. Esse período vai, em média, das 7h às 9h. Depois disso, a energia do corpo começa a diminuir ao longo do dia.

Por isso, refeições mais pesadas à noite podem sobrecarregar a digestão. Como resultado, o organismo precisa trabalhar mais para processar os alimentos. Isso pode gerar desconfortos e sensação de peso.

Impactos na digestão e no corpo

Além disso, a tradição aponta que comer tarde pode causar o que a medicina chinesa chama de “umidade no corpo”. Esse conceito está ligado a sintomas como fadiga, inchaço e ganho de peso.

Dessa forma, jantar cedo ajuda o organismo a funcionar melhor. Consequentemente, o corpo digere os alimentos com mais eficiência. Isso também reduz a sensação de estufamento após as refeições.

Relação direta com o sono

Outro ponto importante envolve o sono. Ainda segundo a explicação de Jessi Chen, refeições tardias prejudicam o descanso. Com isso, a pessoa pode dormir mal e acordar cansada.

Além disso, noites mal dormidas aumentam a irritabilidade. Também dificultam a rotina no dia seguinte. Por esse motivo, a alimentação tem papel essencial na qualidade do sono.

Um antigo ditado chinês resume essa ideia. Ele diz que, quando o estômago está cheio, o sono não é tranquilo. A frase reforça a importância de respeitar o ritmo do corpo.

Embora os hábitos alimentares variem entre culturas, o costume de jantar cedo na China segue chamando atenção. Principalmente porque pode trazer benefícios reais para a saúde.

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