Polícia encontra carros de luxo em casa de investigado por estelionato e lavagem de dinheiro na Grande Goiânia

Associação recrutava terceiros para conseguir acesso a contas bancárias e distribuir dinheiro obtido por fraudes

Natália Sezil -
Grupo é investigado por estelionato e lavagem de dinheiro.
Grupo é investigado por estelionato e lavagem de dinheiro. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil (PC) investiga uma potencial associação criminosa suspeita de ter praticado estelionatos eletrônicos e lavagem de capitais em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

A corporação deflagrou seis mandados de busca e apreensão domiciliar nesta segunda-feira (23), com apoio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic).

Os policias visitaram a casa de um dos suspeitos, onde havia pelo menos dois carros de luxo, e um estabelecimento comercial voltado à venda de celulares. Eles apreenderam aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais, que devem passar por análise técnica.

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Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava recrutando terceiros para conseguir acesso a contas bancárias alheias. Elas seriam usadas para movimentar e pulverizar valores vindos de fraudes. O objetivo era dificultar a identificação dos autores e a rastreabilidade do dinheiro, obtido de forma ilegal.

A PC busca apurar como o grupo era estruturado, como se dava a divisão de tarefas e como funcionava o fluxo financeiro das atividades ilícitas.

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Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

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