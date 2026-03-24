Aposentados e pensionistas do INSS em Goiás terão o pagamento do 13º antecipado para os meses de abril e maio

Benefício vale para mais de 800 mil pessoas, somando transferência de R$ 1,7 bilhão ao estado

Natália Sezil - 24 de março de 2026

Homem recebe pagamento em caixa eletrônico. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Goiás poderão receber o 13º antecipado em 2026. O Governo Federal anunciou que o pagamento, este ano, acontece nos meses de abril e maio.

Serão mais de 800 mil benefícios no estado, antecipando R$ 1,7 bilhão dos cofres públicos aos beneficiários. A decisão é regida pelo Decreto nº 12.884, assinado pelo presidente Lula.

Costumeiramente, o pagamento do abono é feito em agosto e novembro. Pelo novo calendário, a primeira parcela vai ser recebida de 24 de abril até 08 de maio.

O da segunda começa em 25 de maio e segue até o dia 08 de junho. A data leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Têm direito à antecipação do 13º do INSS quem recebeu, em 2026, benefício por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Não recebem o 13º salário as pessoas que foram contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago para idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência (desde que comprovem baixa renda), além de beneficiários de Renda Mensal Vitalícia.

Confira as datas:

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