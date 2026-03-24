Estudantes de Anápolis levam projeto a final da maior feira de ciências do pais

Selecionado entre mais de 3 mil projetos, “SentiPulso” auxilia estudantes neurodivergentes no dia a dia escolar

Matheus Araújo Matheus Araujo -
Selecionado entre mais de 3 mil projetos, “SentiPulso” auxilia estudantes neurodivergentes no dia a dia escolar
(Foto: Seduc)

Um projeto desenvolvido por alunos do Centro de Ensino de Período Integral Estadual (CEPI) Dr° Mauá Cavalcante Sávio foi selecionado e participou, na última semana, da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), a maior feira de ciências do país, que acontece anualmente na Universidade de São Paulo (USP).

A criação dos alunos foi o “SentiPulso”, um smartwatch pensado para auxiliar estudantes neurodivergentes no controle emocional e na comunicação dentro do ambiente escolar, por meio de ícones visuais, vibrações e do monitoramento de batimentos cardíacos.

O dispositivo foi desenvolvido por Ana Gabrielly Miranda Pereira, Anna Beatriz Gonçalves de Souza e Pedro Augusto Corrêa Crispim Yoshihara, da 2ª série do Ensino Médio, e orientado pelos professores Túlio Vadeley Araújo Silva, da rede estadual, e Késia Cruz, do Senac Anápolis.

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Antes de chegar à final da FEBRACE, o protótipo foi selecionado em meio a mais de 3 mil outros projetos oriundos de todo o Brasil.

(Foto: Seduc)

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Matheus Araújo

Matheus Araujo

Publicitário pela Universidade Evangélica de Goiás. Social media do Portal 6 desde agosto.

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