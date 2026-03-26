Usucapião: advogado lista 5 documentos necessários para quem pretende colocar a casa no nome

Entenda como a usucapião pode transformar anos de posse em propriedade legal e quais documentos são essenciais para iniciar o processo

Gustavo de Souza - 26 de março de 2026

Carimbando documento (Foto: Reprodução)

A possibilidade de transformar anos de moradia em propriedade legal ainda gera dúvidas entre brasileiros. Embora prevista na legislação, a usucapião exige atenção a documentos que comprovem a posse e garantam segurança jurídica no processo.

Para esclarecer o tema, especialistas em direito imobiliário apontam cinco itens que costumam ser essenciais para dar início ao pedido. Apesar de não esgotarem toda a documentação exigida em cartório ou na Justiça, eles funcionam como base para evitar entraves.

Provas de posse são o ponto de partida

Entre os principais documentos estão os comprovantes que demonstram a ocupação contínua do imóvel. Contas de água, energia e internet ajudam a evidenciar que o morador exerce domínio sobre o local ao longo do tempo.

Outro ponto é o documento de origem da posse. Contratos de compra e venda, recibos ou acordos informais podem indicar como o ocupante passou a residir no imóvel, reforçando a chamada cadeia possessória.

Documentos técnicos e validação jurídica

O processo também exige documentos técnicos. A planta e o memorial descritivo, elaborados por profissional habilitado, são fundamentais para delimitar a área — embora possam ser dispensados em casos específicos, como imóveis em condomínios já regularizados.

Também entram na lista as certidões negativas, que ajudam a demonstrar a ausência de disputas judiciais envolvendo o imóvel ou os envolvidos. Já as declarações de vizinhos, embora não obrigatórias, podem reforçar que a posse é mansa, pacífica e exercida há anos.

Direito pode existir antes da regularização

Especialistas explicam que a usucapião tem natureza declaratória. Ou seja, o direito à propriedade pode já existir na prática, desde que cumpridos os requisitos legais.

A regularização funciona como reconhecimento formal desse direito, mas exige rigor documental e acompanhamento profissional, especialmente na via extrajudicial regulamentada pelo CNJ.

As orientações foram divulgadas pelo escritório AR Advocacia, que publica conteúdos informativos sobre direito, inventário e áreas afins no Instagram @inventario30dias.

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