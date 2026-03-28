Advogado explica: quanto tempo um casal deve morar junto para ser união estável?

Entenda quando morar junto passa a ter efeitos legais e pode garantir direitos como partilha de bens e pensão

Gabriel Dias - 28 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Dividir o mesmo teto nem sempre significa apenas um namoro mais sério. Em muitos casos, a convivência pode ganhar um peso jurídico importante — mesmo sem papel assinado ou cerimônia oficial.

A dúvida é comum: afinal, quanto tempo morando junto é necessário para que a relação seja considerada união estável? A resposta, embora pareça simples, envolve mais do que apenas contar meses ou anos.

As informações apresentadas a seguir têm como base conteúdo explicativo do advogado Dr. João Valença, publicado pelo escritório VLV Advogados.

Não existe prazo mínimo definido por lei

No Brasil, a união estável não depende de um tempo específico para ser reconhecida. O Código Civil estabelece que a relação deve ser pública, contínua e duradoura, com intenção de constituir família.

Ou seja, morar junto ajuda a demonstrar esse vínculo, mas não é o único fator. A Justiça avalia o conjunto da relação, incluindo como o casal se apresenta socialmente e como organiza a vida em comum.

Casais que compartilham despesas, planos futuros e são reconhecidos como família têm mais chances de ter a união reconhecida — mesmo sem formalização.

O que realmente define a união estável

Mais importante que o tempo é a intenção. A existência de um projeto de vida em comum é o principal elemento analisado pelos tribunais.

Por isso, uma relação pode ser considerada união estável em poucos meses, se houver provas suficientes. Da mesma forma, casais que vivem juntos por anos podem não ter esse reconhecimento, caso não exista essa intenção clara.

Na prática, documentos como contas conjuntas, inclusão em plano de saúde, declaração no imposto de renda e até testemunhos ajudam a comprovar o vínculo.

Quando reconhecida, a união estável gera efeitos legais relevantes. Entre eles, estão direitos sobre bens adquiridos durante a convivência, acesso à pensão por morte e participação em herança.

Diante disso, especialistas recomendam atenção: deixar a relação sem definição pode gerar conflitos no futuro, especialmente em casos de separação ou falecimento.

Regularizar a união, seja por escritura pública ou contrato, é uma forma de garantir segurança jurídica e evitar disputas desnecessárias.

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