Advogada alerta: herança pode acabar nas mãos do genro ou da nora

Falta de cláusulas específicas pode fazer com que bens herdados sejam divididos fora da família em caso de divórcio

Gabriel Yuri Souto - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução/José Cruz/Agência Brasil)

Muitas famílias acreditam que, ao transferir bens para os filhos, o patrimônio estará automaticamente protegido. No entanto, a ausência de cláusulas jurídicas pode gerar um efeito contrário e abrir espaço para que terceiros tenham acesso à herança.

De acordo com orientações da advogada Simone Calili (@simonecaliliadv), esse é um dos erros mais comuns no planejamento sucessório. Sem proteção adequada, bens herdados podem entrar na partilha em caso de divórcio.

Por que a herança pode ser dividida com terceiros

Quando um imóvel ou outro bem é transferido para os filhos sem cláusulas específicas, ele pode ser considerado patrimônio comum em determinadas situações.

Assim, em caso de separação, o bem pode entrar na divisão entre o casal. Dessa forma, parte do patrimônio da família pode acabar nas mãos do genro ou da nora.

Além disso, muitas pessoas acreditam que a lei garante essa proteção automaticamente. No entanto, isso nem sempre acontece, especialmente quando não há um planejamento jurídico adequado.

Cláusulas que protegem o patrimônio da família

Para evitar esse tipo de problema, existem mecanismos legais que ajudam a blindar os bens. Entre as principais cláusulas estão:

Incomunicabilidade: impede que o bem seja dividido em caso de divórcio

Impenhorabilidade: protege o patrimônio contra dívidas do herdeiro

Reversão: permite que o bem volte ao doador caso o herdeiro faleça

Com essas cláusulas, o patrimônio permanece dentro da família. Além disso, elas reduzem riscos de conflitos e disputas judiciais.

Planejamento evita prejuízos futuros

O planejamento patrimonial não se resume à transferência de bens. Ele envolve a criação de regras claras para proteger o patrimônio ao longo do tempo.

Por isso, especialistas recomendam atenção na hora de formalizar doações ou organizar a sucessão. Pequenos detalhes jurídicos podem fazer grande diferença no futuro.

Além disso, a ausência dessas cláusulas pode gerar situações inesperadas e difíceis de reverter.

Informação é essencial para proteger a herança

Buscar orientação e entender as possibilidades legais ajuda a evitar erros comuns. Dessa forma, a família consegue manter o controle sobre o patrimônio e garantir que ele permaneça com os herdeiros.

Com medidas simples e bem estruturadas, é possível evitar que bens construídos ao longo da vida acabem sendo divididos com terceiros.

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